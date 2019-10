Elezioni Umbria, la rete si scatena e scoppia la polemica. FOTO

Le elezioni in Umbria, che hanno visto il centrodestra superare di gran lunga la compagine giallofucsia, sono state protagoniste sui social di numerosi commenti, immagini e meme che hanno scatenato ilarità e polemiche tra gli utenti della rete.

Dall'immagine sul profilo Instagram della Lega che ha scatenato non pochi commenti e ha indignato la controparte di governo alle immagini sullo "sconfitto" Di Maio che è stato preso di mira poichè considerato uno dei fautori della débâcle M5s-Pd.

Insomma, come ogni appuntamento politico di una certa rilevanza il mondo dei social media non poteva che esprimersi al riguardo e, come sempre, lo ha fatto con sarcasmo e una vena di ironia capaci di sdrammatizzare su quello che è da considerarsi un appuntamento importante per il futuro della politica italiana.