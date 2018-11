ELITE di Borsa Italiana: con 35 nuove società raggiunge quota 1.000

La community internazionale di ELITE raggiunge il traguardo delle 1.000 imprese da oltre 30 Paesi nel mondo. In Italia sono ad oggi 650 le società ELITE, per oltre 61 miliardi di euro di ricavi e oltre 325.000 dipendenti. Le nuove 35 società italiane sono rappresentative di 16 settori e 9 regioni.

Le nuove società italiane che oggi iniziano il proprio percorso, molte delle quali sono state accompagnate dagli ELITE Desk istituiti presso le associazioni territoriali di Confindustria, provengono da 9 diverse regioni e operano in differenti settori tra cui moda, industria e tecnologia, a ulteriore conferma della capacità di ELITE di rappresentare l’economia reale del Paese. Le nuove aziende hanno un fatturato medio di 57 milioni di euro e impiegano 6.600 addetti.

Le imprese italiane presentate oggi sono le prime di una serie di nuovi gruppi di aziende che entreranno nella piattaforma ELITE a livello internazionale e che verranno annunciati nei mesi di novembre e dicembre. Sono infatti oltre 100 gli ingressi in ELITE – comprese le aziende italiane annunciate – nelle prossime settimane da Gran Bretagna, Europa Continentale, Africa, America Latina, Medio Oriente e Stati Uniti.

ELITE è il programma internazionale del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana nel 2012 con la collaborazione di Confindustria e dedicato alle aziende ambiziose con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. Si propone di accelerare lo sviluppo delle imprese attraverso un innovativo percorso di supporto organizzativo e manageriale basato su modelli di pianificazione e controllo sia a livello strategico che industriale e su un framework di governo societario per rendere imprese già meritevoli ancora più organizzate, trasparenti, competitive e più attraenti nei confronti degli investitori a livello globale.

Ad aprire il pomeriggio, Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana e Presidente di ELITE, che ad Affaritaliani ha commentato: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto oggi a 35 nuove società italiane che entrano a far parte di ELITE. Partendo dall’Italia, ELITE ha saputo creare un modello di eccellenza dedicato alle migliori aziende riconosciuto a livello internazionale. Il successo del programma ha superato le aspettative e oggi la comunità internazionale di ELITE raggiunge quota 1.000 società provenienti da oltre 30 Paesi, a testimonianza di come il programma sia in grado di rispondere alle esigenze delle PMI a prescindere dall’area del mondo in cui opera”.

Luca Peyrano, CEO di ELITE, intervistato da Affaritaliani, ha dichiarato: “Si tratta di un traguardo importante che rappresenta un punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi. In soli sei anni – siamo partiti nel 2012 con 48 imprese –, ELITE è diventato un programma globale che copre oltre 30 Paesi e che ha come obiettivo quello di accelerare il processo di crescita e internazionalizzazione delle aziende. Abbiamo definito un nuovo modello di relazione con gli imprenditori, dove le esigenze dell’impresa sono al centro e dove si privilegia il contenuto alla forma, la semplicità alla burocrazia. Abbiamo un atteggiamento neutrale e indipendente rispetto alle scelte di finanziamento e apertura al mercato dei capitali da parte delle aziende, siano esse la quotazione, l’emissione di bond, l’apertura al private equity. In ELITE si viene prima di tutto per crescere e la finanza rimane al servizio delle idee e delle ambizioni di crescita dell’impresa. Vogliamo condividere questo successo con chi da sempre ha lavorato insieme a noi: Confindustria con gli ELITE Desk, il sistema bancario con gli ELITE Lounge Partner, i nostri partner e naturalmente i nostri azionisti”.

Con un intervento video il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha fatto sapere che “il progetto ELITE è un bellissimo racconto dell’Italia che produce, innova, cresce, conquista mercati internazionali, crea lavoro. Grazie alla collaborazione con Borsa Italiana stiamo per tagliare un traguardo importante: il raggiungimento di quota mille. Mille imprese che hanno creduto ai benefici della piattaforma e si sono iscritte al programma che le renderà più forti e consapevoli, finanziariamente evolute, capaci di dare vita ai piani di sviluppo che ciascuna si è data secondo le proprie esigenze e caratteristiche. ELITE è un progetto europeo ed extra-europeo: oggi con 1.000 imprese diventa un progetto-paese”.

I partner di ELITE

Il progetto ELITE si avvale di integratori di sistema per fornire risposte ad hoc e in tempi rapidi agli imprenditori. Tra questi, Invitalia e Sace (Gruppo cdp).

Invitalia opera come integratore di sistema riunendo diversi attori e strumenti con un’unica finalità: promuovere la crescita del Paese. L'Agenzia è infatti l’istituzione di riferimento nazionale nella gestione di agevolazioni pubbliche e degli incentivi in favore delle imprese e della loro innovazione. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia, intervistato da Affaritaliani, ha dichiarato: “Con ELITE, Invitalia può creare una sinergia positiva poiché il comune obiettivo è fornire risposte e strumenti alle esigenze delle imprese per renderle più competitive sul mercato internazionale. Elite rappresenta l’Italia che ha voglia di crescere, di mettersi insieme, di utilizzare tecnologie e di fare innovazione. È un modello che va raccontato e imitato. Il Pil di un Paese lo producono le imprese, quanto più le imprese vengono sostenute e incentivate a farlo, tanto più il Paese cresce. Invitalia ed ELITE agiscono dunque a sostegno dell’imprenditorialità e delle imprese, soprattutto di quelle innovative, anche attraverso moderne forme di collaborazione e la sperimentazione di prodotti finanziari alternativi ed innovativi. Intendiamo promuovere l’incontro tra domanda e offerta di innovazione tecnologica e di capitali tra startup innovative e le imprese di medio-grandi dimensioni”.

Se Invitalia di occupa per ELITE di innovazione, SACE fornisce garanzie finanziarie per supportare l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Alessandro Decio, Amministratore Delegato di SACE ad Affaritaliani ha detto: “Siamo felici di festeggiare quest’importante traguardo di ELITE, un partner naturale nel nostro ruolo di sostegno alla crescita delle imprese italiane sui mercati esteri. ELITE aiuta le Pmi a crescere facendole entrare in un circolo virtuoso di circolazione della conoscenza e di accesso al capitale; SACE lavora strutturalmente con queste aziende per farle crescere sempre di più all’estero. Ci piace pensare che, oltre ad avere complementarietà dal punto di vista dei servizi, ve ne sia una anche dal punto di vista della passione con cui affrontiamo il tema dell’innovazione e del dinamismo”.

Le 35 neo-entrate in ELITE

Al termine della conferenza di presentazione sono stati chiamati sul palco i rappresentanti delle 35 società entrate a far parte di ELITE: Alba, Alfaparf Group, Argotec, Certipass, CIFRA, EDA, Elettrotecnica Rold, Eu.Promotions, Europe Energy, Eurosystem, Forma Italiana, Fratelli Polli, Giellepi, Gruppo Illiria, H-07, IMAP Export, Impresa Percassi, IQT Consulting, La Tipografica Varese, Legor, MSG SCARL, NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE, Omnitechit, Poletto, Rupes, S.A.C.B.O., Saggini Costruzioni, SEA Vision, Sommese Petroli, STM, TEMI, Test Industry, Valtellina e Xerjoff Group.