Emiliano presenta "Con" prospettiva politica: Regionali 2020

Una semplice preposizione “con”, in un bottone su campo giallo ‘citron’, è il nuovo simbolo del percorso e del soggetto politico che, in vista delle elezioni Regionali 2020, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha presentato ufficialmente. 'Con', intesa come “luogo di comunione, di comunità, di unità”, che parte dalla Puglia e si estende dove potrà: senza confini o limitazioni di alcun genere.

Semplice, aperto e inclusivo: è il percorso politico che parte da un concetto basilare spiegato dallo stesso Emiliano: “ 'Con' esprime affiancamento, connessione, inerenza, e realizza due significati fondamentali, rispettivamente “insieme con” e “mediante”, che riferiti a persone, cose, atteggiamenti, stati d’animo, circostanze, assumono profili molto diversi e complementari".

"Questo è il primo passo di un percorso che verrà costruito insieme a tutte quelle esperienze soggettive e collettive che hanno desiderio di essere parte attiva nella società - aggiunge Emiliano - non ci sono nomi precostituiti, questa iniziativa apre uno spazio di coinvolgimento che comincia oggi, con il desiderio di mettere in movimento energie, idee, storie, persone. Un foglio bianco, da scrivere insieme".

“ 'Con' si ispira ai valori della Costituzione democratica nata dalla Resistenza - prosegue il Governatore - in’idea della società che tiene insieme i partiti e le persone, mantiene insieme soprattutto quelli che si sentono esclusi, quelli che si sentono soli, anche quelli che sono arrabbiati. Si prefigge di eliminare il conflitto permanente, l'odio come categoria della costruzione della politica e di lasciare ad ogni comunità la possibilità di portare il proprio contributo per evitare che questa storia bellissima che abbiamo costruito in Puglia negli ultimi 15 anni possa svanire. I partiti restano fondamentali, ma oggi fanno fatica a riscuotere fiducia da parte degli italiani. Tutti i cittadini e le associazioni che fino ad oggi non si sono sentiti rappresentati hanno una possibilità di iniziare questo percorso”.

“Ogni organizzazione - scandisce Emiliano - rischia di diventare un sistema di potere e per evitarlo bisogna aprirsi: spezzare i “cerchi” è un elemento importantissimo per evitare che quindici anni di lavoro, come è avvenuto in Puglia, si trasformino in una cosa negativa”.

“In questi anni abbiamo scritto un'infinità di storie, nella stragrande maggioranza dei casi sono storie bellissime. Possiamo parlare coi nomi delle città, delle persone, dei quartieri, dei teatri, delle spiagge, delle fabbriche, delle tante cose che sono avvenute".

"Stiamo presentandovi - sottolinea Emiliano - un percorso che riepiloga tutto, che non rinnega nulla di ciò che è avvenuto nel passato, che tiene dentro tutti; è un percorso semplice ma che per rimanere aperto si rinnova oggi come un foglio bianco, secondo un metodo che include la possibilità per chiunque di dare il proprio contributo”.

“Questo processo creativo riassunto nella parola “Con” ha un tasso emotivo fortissimo, perché è realmente inclusivo - ribadisce Emiliano - Un’occasione anche per coloro che non hanno immediatamente la forza di relazionarsi con i partiti o con i sistemi di potere di affacciarsi e dire la propria e poter incidere".

"Ovviamente - coclude - resta fermo l'elemento partecipativo nel momento in cui dovremo scrivere il prossimo programma di governo: bisognerà avere delle regole di partecipazione che consentano a tutti di dire la propria e determinare insieme gli indirizzi. Quella volontà popolare poi noi la rispetteremo, come abbiamo fatto sempre in questi anni”.

(gelormini@affaritaliani.it)