Enel, presentato oggi a Roma l'8° summit International Business Exchange

Presentato oggi a Roma l'8° summit "International Business Exchange: Investing in Italy and a new Europe" sulle nuove sfide per i CEO nell'era Trump. Il meeting si terrà a New York il prossimo 22 febbraio. L’evento odierno di Roma è stato presentato all'Auditorium Enel, in una conferenza stampa dove hanno partecipato Luigi Ferraris, Amministratore Delegato di Terna, Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, Fernando Napolitano, fondatore e Ceo di Italian Business&Investment Iniziative e Guido Nola, Co-Senior Country Officer Italy J.P.

Negli Stati Uniti “abbiamo investito 3,6 miliardi negli ultimi 2 anni e contiamo di investirne circa 4,5 miliardi nei prossimi 3 anni - ha spiegato Francesco Starace, AD Enel, intervenendo dal palco - Gli USA rappresentano un mercato molto importante per tutti i nostri principali business, dallo sviluppo delle rinnovabili fino alla mobilità elettrica passando per i sistemi dei flussi di energia e l’ecosistema delle startup. C’è una crescente attenzione dei fondi di investimento USA per noi. La base azionaria cambia nel tempo come una crescita dei fondi USA che guardano all’azienda non solo dal punto di vista finanziario e dei dividendi, ma anche della sostenibilità. Parliamo di un’esperienza positiva sia per i nostri investimenti in USA che come opportunità di investimento della nostra società”.

Queste le parole di Luigi Ferraris, AD Terna. “Quello degli Stati Uniti è sempre stato un mercato importante e di riferimento nel settore energetico. Per noi l’evento del 22 febbraio è un’opportunità di far conoscere Terna nel mondo americano. Terna è un’eccellenza italiana che opera nel settore delle infrastrutture, in particolar modo nelle reti di alta tensione, che vanta nel suo bagaglio un’esperienza consolidata in soluzioni altamente innovative nella soluzione e gestione di mercati complessi. Questa è un’opportunità per noi di essere conosciuti e di avere accesso a un Paese che è sempre all’avanguardia in tema di evoluzione e soluzioni tecnologiche.”

