Enel e Audi insieme a sostegno dei servizi per la mobilità elettrica

Un Memorandum of Understanding per l’integrazione dei servizi di ricarica nell’offerta di acquisto della nuova Audi e-tron, prima vettura 100% elettrica del marchio, oltre che per promuovere e sviluppare la mobilità elettrica nel Paese. A firmarlo sono stati Enel e Volkswagen Group Italia, distributore del marchio Audi.“Il nostro scopo è rendere la vita di chi acquista un’auto elettrica il più semplice possibile - spiega Francesco Venturini, responsabile Enel X - Grazie all’accordo tra Enel e Volkswagen Group Italia sarà possibile sottoscrivere e organizzare tutte le operazioni per l’installazione di un’infrastruttura di ricarica nel proprio garage con un unico interlocutore”.

“Un ulteriore segnale - aggiunge - che la mobilità elettrica è ormai un’alternativa semplice ed economicamente vantaggiosa”.“Dall’applicazione di tecnologie finalizzate alla riduzione di peso, alla produzione di propulsori e combustibili alternativi, da applicativi digitali di interfaccia con le infrastrutture fino a sistemi di guida automatizzata avanguardistici, Audi sviluppa soluzioni innovative per tracciare la mobilità del futuro - dichiara dal canto suo Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia - L’elettrificazione della gamma prodotti è parte fondamentale di questa strategia e Audi e-tron sarà il primo di una serie di modelli totalmente elettrici che introdurremo a partire dal prossimo anno. Abbiamo deciso di intraprendere il viaggio verso questo straordinario modo di vivere la mobilità assieme ad Enel per connettere il pubblico a una tecnologia in grado di unire rispetto per l’ambiente all’emozione della guida”.

Grazie a questo accordo verranno ideate offerte che faciliteranno la vita alle aziende e ai privati intenzionati a passare all’elettrico. I privati, i professionisti e le piccole aziende avranno infatti la possibilità di abbinare uno o più pacchetti per il servizio di ricarica, prodotti e servizi Enel inclusi nell’acquisto di Audi e-tron direttamente presso i concessionari e la rete di vendita di Audi Italia.Attualmente la gamma Audi include modelli con tecnologia mild-hybrid e hybrid plug-in. Ma nel 2018 Audi avvierà la produzione in serie del suo primo Suv puramente elettrico: l’Audi e-tron. Con un autonomia di circa 500 chilometri, Audi e-tron offrirà prestazioni sportive con la tradizionale sicurezza e piacere di guida garantiti dalla trazione quattro.Nei prossimi otto anni, poi, Audi introdurrà sul mercato più di 20 modelli elettrificati.

Nell’ambito del Gruppo Enel è nata Enel X, la società dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica e dei servizi digitali per clienti, città, aziende e pubblica amministrazione.Per favorire lo sviluppo e la diffusione dei veicoli elettrici in Italia, Enel ha lanciato il piano nazionale per l’installazione delle infrastrutture di ricarica che vedrà la posa di circa settemila colonnine entro il 2020, per arrivare a 14mila nel 2022.Sarà attuata una copertura capillare in tutte le regioni italiane e già nel 2018 verranno installate oltre 2.500 infrastrutture di ricarica distribuite su tutto il territorio nazionale.Nell’ambito del Piano rientra anche il progetto EVA+ (Electric Vehicles Arteries) co finanziato dalla Commissione europea a cui partecipa la stessa Audi, che prevede l’installazione - in tre anni - di 180 punti di ricarica veloce lungo le tratte extraurbane italiane.Le prime 40 colonnine Fast sono già state installate e consentono di percorrere, tra le altre, la tratta Roma-Milano a bordo di un’auto elettrica.