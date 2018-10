105, A me mi piace. “Missione drive time”. Affari intervista i magnifici 5

“E’ una bella sfida. 105 non ha mai avuto un drive time di rientro con un programma volto alla comicità e di alleggerimento della giornata lavorativa”, parola di Barty Colucci, uno dei grandi colpi del radio-mercato di 105. Dopo 15 anni a Rds eccolo nel programma ‘A me mi piace’ (dalle 18 alle 20) in un dream team che vede in formazione Lodovica Comello, Gibba, Letizia Puccioni e, alla regia, Claudio Cannizzaro. “La squadra è fortissima sulla carta… ma anche in pratica. Quindi attendiamo che i risultati arrivino subito e presto”, chiosa Barty ai microfoni di Affaritaliani.it.

Insomma, vi sentite la Juventus di 105… ‘Non scherziamo, non scherziamo’, dice ridendo Gibba.

Va beh, ma il vostro CR7 però… “... Il nostro Cristiano Ronaldo è Barty”, abbozza Lodovica Comello.

“No scherzi a parte, i successi, così come in famiglia, si ottengono anche nel lavoro assieme alla squadra. Ognuno ha la sua specificità artistica e personale”, racconta Barty.

“Però se c’è uno che tiene le redini di quello che accade è Gibba”, ci racconta la Comello con l’approvazione di tutti. Insomma nella formazione di cui si parlava prima inseriamo Gibba a centrocampo 'alla Pirlo'.

Ma torniamo ai colpi di radio mercato. Ecco Barty-Cannizzaro a 105, dopo una vita (radiofonica) nella squadra di RDS… “Sentiamo questa responsabilità, per quello che porteremo qui. I ricordi di RDS sono buoni, è la radio dove siamo artisticamente nati e ci siamo evoluti potendo creare e mettere a frutto le nostre intuzioni, idee e format. Tant’è che ogni giorno vanno avanti con cose create da noi”, dice Barty. Polemica (abbozza ridendo Gibba)? “No, non lo è. Ovviamente la radio … quella è. E se crei delle cose all’interno di un programma radiofonico, prima di cambiarle, se non hai altre idee porti avanti quelle del passato. Però per quanto mi riguarda è stata un’ottima esperienza e Rds ed è stata la mia casa”.

Ma… “105 è la mia famiglia anche perché siamo stati accolti benissimo. Ci sentiamo già a casa. E poi la linea editoriale di 105, così come il tipo di conduzione, è molto più affine alle mie caratteristiche di autore e conduttore. A Rds si è chiuso un ciclo di 15 anni, sentivo l’esigenza di fare altro ed è arrivata la proposta di 105 legata a un obiettivo di crescita – ossia il drive time pomeridiano – e quindi l’ho accolta con grande entusiasmo”

“Barty ha detto tutto – dice Cannizzaro che inizia la sua nuova vita a 105 dopo 20 anni – il nostro sogno era di fare un programma di intrattenimento, far divertire la gente. Qui abbiamo trovato la nostra famiglia e dei componenti… fighi”

Letizia Puccioni invece arriva da Tutto Esaurito - il programma cult del mattino di 105 con Marco Galli - a ‘Tutti esauriti’ (cit. Barty). Stessa radio ma ‘prima mi alzavo a un’ora improbabile, ora ho una vita regolare”. Ma soprattutto “è una scommessa, importante cambiare per rinnovarsi. Una nuova avventura è quello di cui avevo bisogno anch’io. Tutto esaurito è già il top ed ero contenta di aver fatto parte di quella famiglia a lungo. Adesso vediamo se si riesce a fare un ‘Tutto esaurito’ serale per tornare a casa”

E siamo a Lodovica Comello. Tv, radio, musica, attrice, cantante… a 28 anni è già una star a tutto tondo. “Cerco di portare avanti più tracce aperte possibili, artisticamente parlando. Mi diverto anche io a cambiare per rinnovarmi, così come Letizia. Ho accettato questa sfida della radio che penso sia molto propedeutica e formativa anche per la televisione, perché è una palestra senza eguali. Quest’anno sarà così… un po’ di radio, un po’ di tv. Riprende Italia’s got talent’, ho fatto doppiaggio al cinema. In queste ore è uscito Smalfoot’, cartone animato che ho doppiato con la Warner. Poi domenica 7 ottobre parte anche il nuovo programma su Sky Uno ‘Mix and Match’ di cui sono conduttrice”.

E in più è sposata – ci ricorda Barty. ‘Stiro camice, cucino, sono una brava nuora…”

The last but not the least… Gibba. Lo abbiamo definito il Pirlo di ‘A Me mi piace’. Ma lui è la grande anima di 105. Come sei cambiato in questi anni di radio… “Ho fatto altro, ho seguito Nicola Porro a Matrix per un anno. La breve parentesi con la Giungla. Poi sono stato un po’ dietro le quinte seguendo altri progetti editoriali. Fino a che non mi hanno parlato di questi ‘loschi figuri’ e... in due minuti ho accettato. Conoscevo già Barty e Claudio Cannizzaro con cui ci eravamo incrociati in alcune situazione esterne alla radio, ma inerenti al mondo radiofonico. Lodovica l’avevo vista un paio di volte quando era venuta ospite. Sono molto felice… questa è casa mia e non c’è nient’altro da aggiungere. Spero che questo progetto vada avanti a lungo”

E POI... ECCO LA VIDEO INTERVISTA DI AFFARITALIANI.IT AL TEAM DI 'A ME MI PIACE'