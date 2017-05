90° Minuto vola al 10% share. E Paola Ferrari...

Ancora un successo in termini di ascolti per 90° Minuto: la storica trasmissione di Rai Sport, anche domenica 07 Maggio 2017, ha superato il 10% di share (10,14%), conquistando 1.422.000 telespettatori.

Anche “Tempi Supplementari”, l'edizione in fascia oraria dalle 19 alle 19:30, supera il milione di spettatori, con risultati impensabili fino ai mesi precedenti alla messa in onda del programma: domenica 08 Maggio 2017 “90° Minuto - Tempi Supplementari” è stato seguito da 1.218.000, per uno share addirittura del 7,81%.

Paola Ferrari, raggiante per il risultato raggiunto nell’ultima domenica di 90° Minuto, ha dichiarato: “È un finale di stagione straordinario, che premia il nostro trend positivo, che è evidenziato fin dalle prime puntate della trasmissione: io, Alberto Rimedio e Mario Sconcerti siamo un trio che lavora con grande intesa e armonia… gli Italiani si sono abituati a passare la domenica pomeriggio insieme a noi.”

La formula della trasmissione conquista l’interesse degli sportivi, confermando 90° Minuto, non solo come il più longevo programma Rai del Calcio in TV, ma come la trasmissione più seguita e con lo share più alto, nel panorama della TV generalista. Il grande risultato è valorizzato ancora di più dal periodo pre-estivo e dalle poche giornate che mancano alla fine della stagione, come ha sottolineato Paola Ferrari: “Certi ascolti e in questo periodo, quando già iniziano le belle giornate di Sole e con tanti ponti festivi, con un Campionato senza ormai più storia e privati delle gare di maggior fascino per gli sportivi, è davvero un ulteriore prova del grande seguito che 90° Minuto è riuscito a costruire da inizio Stagione”