A Music Inside Rimini in primo piano legalità e dignità del lavoro artistico

Legalità e dignità del lavoro artistico in primo piano alla seconda edizione del Music Inside Rimini –Music, Technology, Light &Sound e Video, in programma alla fiera di Rimini dal 7 al 9 maggio prossimi. Grazie alla collaborazione con Doc Servizi, la prima rete di professioni che opera su piattaforma cooperativa, leader in Europa e punto di riferimento per oltre 6.000 soci – tra musicisti, artisti, tecnici, insegnanti, professionisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’arte - MIR ospiterà sei convegni, dei momenti d’incontro e di approfondimento per tutti i partecipanti su temi quali il valore della legalità e la dignità del lavoro artistico nel mondo della musica.



Uno dei convegni più attesi è quello sul mondo del Synchro (lunedì 8 maggio ore 10.30), che avrà tra i relatori Pete Horner, sound designer e re-recording mixer alla Skywalker Sound di San Francisco. Tra gli altri temi trattatati durante gli incontri, anche l’evoluzione dei sistemi audio, le novità in relazione al diritto d’immagine e quello d’autore nell’era del Web 2.0, lo sviluppo delle app e delle piattaforme digitali, tendenze e fenomeni attuali, con un approfondimento sul mondo dell’Hip Hop. Previsti anche tre workshop dedicati alla fotografia e al diritto d’autore connesso alla pratica fotografica.





FOCUS ON MUSIC INSIDE RIMINI

Organizzazione: I.E.G. SpA in collaborazione con APIAS, SILB FIPE, ENA

Periodicità: annuale

Edizione: 2a

Ingresso: operatori professionali e grande pubblico

italian exhibitions director: Patrizia Cecchi

sport&entertainment division group brand manager: Marco Borroni

brand manager: Romina Magnani

info espositori: Elisa Limatola tel. 0541 744304 elisa.limatola@iegexpo.it



www.musicinsiderimini.it