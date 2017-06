Abdellatif Kechiche, all'asta la sua Palma d'Oro per finanziare il nuovo film

Palma d'Oro vendesi. E' l'annuncio choc del regista franco-tunisino Abdellatif Kechiche che ha deciso di mettere all’asta il prestigioso premio vinto nel 2013 per "La vita di Adele" per finanziare il suo nuovo film.

A rivelarlo è l'Hollywood Reporter secondo cui il regista sarebbe arrivato a questa decisione pur di terminare la realizzazione del suo ultimo lavoro "Mektoub, My Love", un dramma in due parti interpretato da Lou Luttiau, Shain Boumedine e Ophelie Bau, adettamento del romanzo "La blessure, la vraie", di François Bégaudeau, fermo in post-produzione dopo che la banca finanziatrice ha chiuso i rubinetti.

"Per ottenere i fondi necessari al completamento della post-produzione senza ulteriori ritardi – si legge in una dichiarazione – la società di produzione e distribuzione francese Quat’Sous mette all’incanto memorabilia legate all’opera di Kechiche. Gli oggetti in questione spaziano dalla Palma d’Oro ai dipinti a olio che giocano un ruolo centrale in La vita di Adele".

Il portavoce del regista, contattato dall’Hollywood Reporter, non ha voluto rivelare la cifra necessaria per riprendere i lavori. Ironia della sorte, "Mektoub, My Love" racconta la storia di Amin, un ragazzo che si ritrova al centro di un triangolo amoroso con la moglie di un produttore che dovrebbe finanziare il suo primo film.