Addio a Niki Giustini, comico e conduttore tv toscano

Lutto nel mondo dello spettacolo toscano: e' morto a 52 anni, all'ospedale Cisanello di Pisa, il comico, attore e conduttore televisivo, Niki Giustini. Era stato ricoverato a dicembre per un malore. L'attore, lanciato 28 anni fa dal varieta' "Vernice Fresca" di Carlo Conti, era grande amico di Leonardo Pieraccioni che sul web l'ha voluto salutare con un "ciao amico mio". Giorgio Panariello da Facebook lo ha 'rimproverato' per la prematura scomparsa: "Caro Niki, questa non mi ha fatto ridere".

Giustini, nato in Irlanda ma residente da molti anni in provincia di Pisa, aveva lavorato alla trasmissione "Stasera mi butto" condotta da Gigi Sabani su Raiuno e poi a "Ricomincio da due" con Raffaella Carra'. Con Pieraccioni aveva recitato nel 2007 in "Una moglie bellissima" e due anni dopo in "Io & Marylin". Sul grande schermo era comparso anche in "Gli amici del bar Margherita" di Pupi Avati, "Ridere fino a volare" di Adamo Antonacci e "Sapore di te" di Carlo Vanzina. Nel 2014 aveva esordito da scrittore con un giallo, "Il prescelto", scritto a quattro mani con Andrea Gamanossi.

A ricordarlo anche il sindaco di Pisa Marco Filippeschi. "Con grande tristezza apprendo - scrive - della scomparsa di Niki Giustini. Attore, conduttore e insegnante presso la scuola di comicita' di Firenze, esponente di quella corrente comica toscana che vide i suoi albori alla fine degli anni '80 con Vernice Fresca. Da allora molte le sue apparizioni televisive sulle reti nazionali sia come conduttore a fianco di personaggi di spicco sia come comico. Da tempo aveva scelto di vivere nella Provincia di Pisa e collaborava con le emittenti radiofoniche e televisive locali. Sempre pronto a spendersi per il prossimo lo avevo incontrato poco prima del suo ricovero proprio ad una iniziativa benefica. La sua vita e' stata stroncata nel pieno dell'attivita' e mentre godeva un grande apprezzamento e di una vastissima e meritata simpatia popolare. Ricorderemo il suo sorriso ed i suoi personaggi, caricature pungenti e argute di gente comune. Alla sua famiglia, a titolo personale e della citta' tutta, va il mio pensiero e un abbraccio affettuoso. Con gli artisti pisani suoi colleghi e amici troveremo il modo di ricordarlo come lui avrebbe voluto".