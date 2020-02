Addio al soprano Mirella Freni. La cantante dal talento naturale aveva 84 anni

Addio a Mirella Freni, la soprano dal talento naturale aveva 84 anni ed era malata da tempo. L’ ambiente musicale era preparato alla notizia perché da qualche tempo la sapeva sofferente nella sua casa di Modena. Ora però che la morte di Mirella Freni, 84 anni, è stata annunciata ufficialmente, nel tardo pomeriggio di ieri, il dispiacere non è meno tangibile e profondo. Perché Mirella Freni ha avuto, prima ancora degli infiniti meriti musicali che tutti le hanno sempre riconosciuto, lo speciale carisma della cantante nella quale ciascun appassionato poteva riconoscersi.

Il suo talento è stato così naturale e "facile", il suo aspetto così comune, la sua adesione espressiva così autentica che chiunque poteva sentirla come l’amica di tutti i giorni, la vicina di casa che fa piacere incontrare sotto casa.

Se l’espressione non fosse abusata, e nel modo non poco fastidioso con cui la si inflaziona, la si direbbe una donna del popolo: Modenese, come Pavarotti, ma meno "guascona" di lui, meno costruita sottoiriflettori, anche se i passi della propria carriera li ha percorsi con la logicaeil raziocinio dell’artista pienamente consapevole delle proprie qualità e dei propri difetti.