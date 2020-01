Adele dimagrita 30 kg: la foto in spiaggia mostra l’incredibile trasformazione

Adele dimagrita 30 kg: la foto choc in spiaggia è incredibile

Sta facendo il giro del web la foto scattata ai Caraibi, che mostra un’Adele completamente diversa da quella che i fan ricordano. La cantante ha perso 30 kg ed ora è quasi irriconoscibile.

Adele dimagrita: la trasformazione dopo due anni di dieta

In due anni di dieta e sport, Adele è riuscita a perdere 30 kg, apparendo ora molto magra e asciutta…troppo secondo alcuni fan.

“Ho letto centinaia di battute su Twitter, hanno detto che sono il test pilota per le torte, hanno ridicolizzato la mia gravidanza dicendo che sembravo già incinta, ma non mi importa. Chi critica il mio peso è ridicolo, punto” aveva affermato durante il periodo in cui era spesso presa di mira per le sue curve abbondanti.

La bravissima cantante era stata attaccata dai fan di Lady Gaga e aveva ricevuto anche la critica di Karl Lagerfeld che l’aveva definita come “troppo grassa”.

Adele non aveva mai nascosto il suo fisico morbido, mostrandosi sempre bellissima ad ogni concerto e spiazzando sempre tutti con la sua incredibile voce.

Secondo alcune fonti vicine all’artista, Adele avrebbe perso 30 kg grazie al pilates e alla dieta Sirt.

Adele dimagrita: il cambiamento dopo la fine della storia con Simon Konecki

In molti ritengono che la decisione di perdere così tanti chili sia sorta in seguito alla fine della storia d’amore con Simon Konecki, col quale era legata dal 2011. Adele e Simon si sono sposati nel 2017 e hanno insieme un figlio. Tuttavia dopo un po’ di tempo c’è stato un improvviso addio che avrebbe spinto la cantante a modificare la sua vita e il suo corpo.

Nelle foto scattate ad Anguilla, nei Caraibi, Adele appare molto magra e decisamente diversa.