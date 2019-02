Adrian, stop per l'influenza di Celentano. Poi tornerà nel prime time di Canale 5

Adrian e Aspettando Adrian fanno un pit stop causa influenza (di Celentano), ma il progetto non si ferma. Dopo la nota delle scorse ore ("Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà guidare 'Aspettando Adrian' e 'Adrian' la serie' per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo, 'Aspettando Adrian' e 'Adrian la serie' non andranno in onda".) secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it la certezza è Mediaset attende il ritorno del programma nel prime time di Canale 5.

Ancora da capire il giorno. Non ci fossero stati i malanni di stagione che hanno colpito il Molleggiato infatti Mediaset per le prossime due settimane aveva deciso di programmare il cartoon di martedì (rispetto al lunedì originario, che vedrà la corazzata Montalbano tornare protagonista su Rai1). Adrian dunque sarebbe andato in onda il 12 e 19 febbraio.

Ora invece, al termine della pausa 'di almeno due settimane' si vedrà. Giorno da stabilire, l'orario dunque non cambia: il prime time di Canale 5.

E gli ascolti tv in calo ('Aspettando Adrian' ’8,92% e Adrian 7,66% nella seconda puntata)? La logica di Mediaset va al di là dei numeri. Comunque stiamo parlando di un prodotto mai andato in tv, un cartoon per adulti. Non ci sono raffronti con altri programmi, essendo uno show totalmente nuovo.

In fondo alcuni addetti ai lavori non rimproverano il Biscione di rifare i 'soliti programmi (da Striscia a quelli della De Filippi, tutti campioni d'ascolto tra l'altro)? Con Adrian è stato portato nelle case degli italiani un prodotto assolutamente mai visto nella tv italiana...