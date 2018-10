LA STORIA D'AMORE DI ADRIANO CELENTANO E CLAUDIA MORI DURA DA OLTRE MEZZO SECOLO.

«La loro storia rappresenta l'esempio del grande amore» sostengono gli psicologi e gli analogisti di Anima Select, che -analizzando questa ed altre coppie famose- mettono in evidenza come a far funzionare queste unioni sia la loro affinità analogica.

Sono stati definiti la coppia più bella del mondo, brano che hanno anche cantato insieme.

Adriano Celentano e Claudia Mori? La coppia celebra 54 anni insieme

Ma la storia d'amore tra Adriano Celentano e Claudia Mori non è un caso isolato: gli esempi tra le celebrity sono innumerevoli e tra loro i legami sono così forti che, spesso, quando muore uno di loro muore anche l'altro, come è accaduto a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che sono stati insieme per 52 anni.

Cosa riesce a far funzionare così bene una coppia? «La compatibilità analogica» rispondono gli psicologi e gli analogisti di Anima Select, l'organizzazione che sta rivoluzionando il mondo degli incontri grazie alle tecniche scientifiche dell'«abbinamento emotivo» ideate dallo psicologo Stefano Benemeglio.

Come nelle leggi della fisica vi sono corpi che si attraggono e corpi che si respingono, così è anche in amore. É scientifico ed è dimostrato a livello empirico, ma nelle relazioni umane non si tratta di caratteristiche emergenti a livello razionale.

«E sì, perché è l'inconscio a svelare la compatibilità all'interno di una coppia»spiega Giuseppe Gambardella, ideatore e ceo di Anima Select.

Da Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, passando per Claudio Amendola e Francesca Neri, fino ad arrivare a coppie che sono insieme da oltre 64 anni, come nel caso di Kirk Douglas e la produttrice Anne Buydens, sposati dal lontano 1954.

Ecco svelato perché alcune coppie resistono nel tempo ed altre si sfasciano.Analizzando questa ed altre coppie consolidate, gli psicologi ed analogisti di Anima Select hanno scoperto che queste sono sempre «azzeccate» dal punto di vista delle discipline analogiche create dallo psicologo Stefano Benemeglio.

Altri esempi? Jeff Bridges e Susan Geston (insieme da 44 anni), Meryl Streep e Don Gummer (insieme da 40), Dustin Hoffman e Lisa Gottsegen (37 anni insieme), Sting e l'attrice inglese Trudie Styler (36 anni insieme), Jamie Lee Curtis e Christopher Guest o Kurt Russell e Goldie Hawn (entrambi le coppie insieme da 35 anni).

E come dimenticare Carlo d'Inghilterra e Camilla Shand? Il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia sono l'ennesima riprova che -se vi è compatibilità analogica- l'amore può superare ostacoli all'apparenza insormontabili. Si sono sposati nel 2005, ma la loro relazione è iniziata molto prima, essendosi conosciuti poco più che ventenni e non essendosi mai separati nonostante i rispettivi matrimoni. Carlo e Camilla sono insieme da ormai 48 anni .«Siamo tutti naturalmente attratti da un partner che la cui tipologia emotiva si incastri con la nostra: si tratta di un meccanismo scientifico» puntualizza Giuseppe Gambardella.

«I partner analogicamente compatibili si cercano e si completano, donandosi reciprocamente quello che individualmente non hanno. Le loro diversità costituiscono un'attrattiva di reciproca curiosità e le coppie così formate sono destinate molto spesso a durare tutta la vita» ricalca l'ideatore e ceo di Anima Select.

La difficoltà è però quella di sapere identificare la persona compatibile. «A volte si pensa solo di essere sfortunati in amore. Ma non è sfortuna, semplicemente non si hanno le conoscenze per dialogare con se stessi e con gli altri a un livello più profondo, quello emotivo, e per capire come si è e cosa si vuole veramente» sostiene Gambardella.

Per le discipline analogiche la realtà umana è molto più complessa di quanto possa apparire e si nasconde nella profondità della nostra psiche. Basandosi proprio su queste discipline Anima Select ha messo a punto un «quoziente di compatibilità analogica».