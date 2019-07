Afef prepara le nozze. L'ex marito Tronchetti Provera con una giovane modella

L'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera si consola in Sardegna con una giovanissima modella di origine russa proprio nelle ore in cui la sua ex moglie Afef Jnifen annunciava le sue quarte nozze con il manager Alessandro Dal Bono. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 24 luglio le eccezionali immagini.

È la prima volta, dopo il divorzio da Afef, pronunciato lo scorso novembre, che il top manager, 71 anni, viene fotografato in compagnia di un'altra donna. I due hanno trascorso qualche giorno di vacanza in barca in Sardegna e lei, molto più giovane di Tronchetti Provera, lo ha riempito di coccole e di attenzioni facendo tornare per la prima volta in molti mesi il sorriso sul volto di Tronchetti Provera.