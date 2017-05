Affari Tuoi donna insultata vuole denunciare Insinna. AFFARI TUOI-INSINNA CAOS

Affari Tuoi donna insultata vuole denunciare Insinna. AFFARI TUOI E I FUORI ONDA DI STRISCIA: CAOS SU FLAVIO INSINNA



"Ci sono rimasta malissimo, mi sento offesa. Probabilmente lo denuncerò". Così Rosy Seracusa, la concorrente valdostana di Affari Tuoi protagonista suo malgrado del fuorionda di Flavio Insinna trasmesso da Striscia la Notizia nel quale il conduttore la apostrofa con un epiteto definendola "nana di m*** che parla con le mani davanti alla bocca, se no sta muta".



Affari Tuoi donna insultata vuole denunciare Insinna: "Scortese con me"



"Con me è sempre stato cortese. Ma evidentemente Insinna ha due facce, una pubblica e una privata", dice la donna in una telefonata a La Zanzara, su Radio24.



Affari Tuoi donna insultata vuole denunciare Insinna. "Rai? Nessuno si è fatto sentire"



"Non giustifico le sue frasi in alcun modo - continua. Nessuno della Rai finora si è fatto sentire. Con i suoi autori si può arrabbiare quanto vuole, ma non mette in mezzo me, la mia faccia, la mia professionalità. Io faccio l'informatore medico e ricevo continue telefonate da colleghi e amici per come sono stata trattata in tv. E' una cosa che mi danneggia nel mio lavoro"