Al Bano a Storie italiane: “A Cellino sigleremo patto di pace con l'Ucraina”

Bye bye lista nera: Al Bano non è mai stato un terrorista, ma il suo nome e era finito tra coloro che erano ritenuti pericolosi dall’Ucraina. Un vero malinteso.

Oggi a Storie italiane - il programma di Eleonora Daniele su Rai1 - è intervenuto in esclusiva proprio Al Bano che ha detto di voler ospitare a Cellino l'ambasciatore e il consigliere dell'Ucraina. “Sigliamo un patto di pace”, ha aggiunto Al Bano.

“Finalmente. Ero già libero prima perchè sono sempre stato convinto, essendo uomo di pace, di non poter mai essere stato in una lista nera non potendo fare del male a nessun Paese”, ha detto il cantante.

“Io sono un uomo di pace, faccio parte della storia italiana e porto l'Italia ovunque nel migliore dei modi, nel più limpido dei modi e nel più corretti dei modi cantando e vivendo", ha aggiunto Albano. Che ha annunciato un evento in Ucraina: “Faremo un grande concerto della pace a Kiev per tutto il mondo, io sono sostanzialmente, eticamente, un uomo di pace”.