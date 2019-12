Al Bano appello a Power e Lecciso: "Voglio un Natale di pace"

Basta litigi. Al Bano vuole la pace a Cellino. E il giorno dopo i funerali di nonna Jolanda, sua madre scomparsa all’età di 96 anni (amatissima da tutta l’Italia), Nuovo pubblica un’intervista al cantante pugliese. Le sue parole. Sono un vero appello alla Power e alla Lecciso. “Possono stringersi la mano. Non c’è tensione. Potrebbero farlo. Spero che sia un Natale di pace”, svela Al Bano. Per la verità al Live non è la d’Urso, qualche settimana fa, la Lecciso aveva mandato un segnale distensivo dicendosi pronta a prendere un caffè con Romina. Ma l’appello, a quanto pare, sembrerebbe rimasto inascoltato. Tutto potrebbe cambiare nel giro di poco tempo e, chissà, il fatidico incontro (tanto atteso dai fan) potrebbe essere dietro l’angolo. Meglio aspettare.

Intanto ieri, in appena 24 ore, sui social sono impazzite le condivisioni degli hashtag #Jolanda #albanocarrisi. Quasi quattrocentomila. Un numero enorme. Ma c’è ancora un giallo, irrisolto. Come mai la Power non sarebbe stata avvistata ai funerali dell’ex suocera? “Mi trovo impossibilitata a recarmi a Cellino...”., aveva scritto su Instagram la cantante dicendo di voler vivere il dramma privatamente.

La Lecciso, invece, dopo la foto con la signora Jolanda (con tanto di dedica: “nonna speciale”) ha ricevuto le condoglianze da decine e decine di personaggi dello spettacolo, che si sono stretti a lei e ai due figli avuti con Al Bano (Jasmine e Bido).