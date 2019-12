Al Bano da Vespa: la grande famiglia, tra Romina e Loredana. Ecco cosa voglio a Natale...

“Il Natale cerco di viverlo e festeggiarlo 364 giorni con Loredana, Romina e tutti i miei figli”: parola di Al Bano Carrisi, ospite di Porta a porta (il programma di Bruno Vespa). Il Leone di Cellino si racconta a tutto tondo dopo la morte di sua madre Jolanda, che è scomparsa soltanto qualche giorno fa all’età di 96 anni.

Al Bano, amato in tutto il mondo da intere generazioni, ha sempre cantato in nome dell’amore. Ed è questo quello che vuole per Natale con la sua grande famiglia, tra Romina e Loredana (con la Lecciso è stato legato per circa venti anni alla Lecciso ed ha avuto due figli, Jasmine e Bido). Oggi, nonostante Al Bano e Loredana siano ex, tra loro c’è un rapporto di stima profonda. Invidiabile.

Qualche settimana fa, la Lecciso al “Live non è la d’Urso” si è detta pronta ad incontrare Romina per una stretta di mano ed un abbraccio. Un appello che è stato un fulmine a ciel sereno, apprezzato dai fan. E quella frase di Loredana sembra che sia stata apprezzata anche da Carrisi. Che poi dalle colonne di Nuovo (il settimanale di Riccardo Signoretti) ha raccontato: “Credo che questa stretta di mano possa avvenire. Non c’è odio, voglio un Natale di pace e amore”. Intanto Romina non ha risposto all’appello di Loredana. Nessun messaggio. Ma l’invito è sempre valido.