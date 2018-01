Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati: gelosia per le foto con Romina Power

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati. Il cantante di Cellino San Marco (Brindisi) e la showgirl avrebbero chiuso la loro storia di lunga 18 anni secondo quanto riferisce il settimanale Oggi.

Sarebbe stata Loredana Lecciso a decidere di lasciare Al Bano, con cui ha due figli. Il motivo? Stando a questi indiscrezioni galeotte sarebbero state le immagini pubblicate da Romina di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d'amore.

"Il 12 dicembre da Amburgo (dove Albano e Romina Power si trovavano per un concerto) Romina posta foto di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d’amore. In quei giorni Loredana è tra Milano e Pavia (dove vive suo fratello) e decide di restarci. Poi l’escalation, con il Natale e il Capodanno da separati, e le mancate risposte chiare di Albano", scrive Oggi.

E Loredana Lecciso savrebbe preso questa decisione anche a difesa dei figli Jasmine e Bido: hanno 16 e 15 anni: "Stanno sui social, guardano la tv e leggono i giornali".

"Amo Lory, chiedo rispetto per la nostra famiglia", disse Al Bano un paio di mesi fa. Dopo quanto riporta Oggi, preferisce tagliare corto: "Non voglio entrare in questa bolgia".