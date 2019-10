Al Bano e Romina di nuovo insieme? Il bacio fa il giro del web-ULTIME NEWS

Al Bano e Romina di nuovo insieme? Ecco il bacio dietro le quinte-AL BANO E ROMINA ULTIME NEWS

Un fan ha immortalato Al Bano e Romina mentre stavano per baciarsi dietro le quinte. Lo scatto ha fatto il giro del web e ha alimentato il gossip su una delle coppie più amate dello spettacolo. “Fosse stato per me non l’avrei mai lasciata” ha anche confessato il cantante di Cellino San Marco.

Al Bano e Romina: il bacio dietro le quinte prima del concerto-AL BANO E ROMINA POWER NEWS

Al Bano e Romina hanno emozionato milioni di fan in Australia con due serate allo State Theatre di Sydneye, seguite da un altro live alla Margaret Court Arena di Melbourne. Dietro le quinte è successo qualcosa che ha scatenato la curiosità del pubblico. Un fan ha scattato una foto ad Albano e Romina mentre i due cantanti stavano per baciarsi. “Al Bano e Romina sono tornati insieme?” è la domanda che si sono posti tutti, sognando un ritorno di fiamma. La loro storia ha fatto sognare miliardi di persone e tutti sperano in un riavvicinamento. Il bacio immortalato dal fan sarà un bacio fra innamorati o bacio portafortuna?

Al Bano parla di Romina e della fine della storia d’amore: “Non l’avrei mai lasciata”-AL BANO E ROMINA NEWS

In occasione dei concerti in Australia, Al Bano Carrisi è tornato a parlare del rapporto con Romina Power confessando: “Fosse stato per me non l’avrei mai lasciata, è stata lei ad andarsene”.

Il cantante pugliese ha poi scherzato con Romina: “Lo sai che canti bene? L’anno scorso ero qui da solo e si sentiva, mancava l’altra metà del cielo, ma non hai voluto venire: pensavi che si fossero dimenticati di te?”. Lei allora ha risposto: “Non è vero che non ho voluto, ma un po’ lo temevo, sì”. Al Bano ha ribattuto: “Gli italiani non dimenticano. Sono gli americani che dimenticano”.

Al Bano e Romina si baciano dietro le quinte: che fine ha fatto Loredana Lecciso?-AL BANO E ROMINA NEWS

La storia tra Romina e Al bano tiene sempre i fan con il fiato sospeso. Sono in molti a sperare in un ritorno di fiamma, ma c’è anche chi pensa a Loredana Lecciso. La showgirl, proprio qualche giorno fa, ha postato su Instagram una foto in cui appare insieme ad Al Bano. Cosa avrà voluto comunicare la Lecciso? Lei è solita pubblicare foto con il cantante, mostrando l'affetto che prova per lui. Al Bano e Loredana sono peraltro stati paparazzati insieme al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bari qualche mese fa.