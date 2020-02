Al Mercato Centrale torna Mangiadischi: dj e artigiani della bontà insieme in un tour lungo un anno tra Roma, Firenze, Torino e Milano Quattro Mercati (compreso Milano, la cui apertura è prevista in primavera), trentadue appuntamenti in un anno, tutti i giovedì da febbraio a ottobre, e un parterre d’eccezione tra dj e artigiani per il format solo vinile ideato nel 2019 dai dj, musicisti e producer Alex Neri e Matteo Zarcone insieme a Mercato Centrale. Prima tappa: Roma, via Giolitti 36, giovedì 6 febbraio dalle 12 alle 14 con un featuring d’eccezione tra il dj set di Alex Neri e gli artigiani della bottega I carciofi e i funghi Massimo Guzzone e Feto Alisani. Dopo la tappa romana, in calendario fino al 26 marzo, il format passa dai mercati di Firenze (2 aprile – 21 maggio) e Torino (4 giugno – 23 luglio) per terminare al Mercato Centrale Milano (tra settembre ottobre).

Unire cibo e musica in un connubio di eccellenze locali e creatività tra i maestri del vinile e gli artigiani del gusto: è questa l’idea alla base di Mangiadischi, il progetto ideato nel 2019 dai dj e producer Alex Neri e Matteo Zarcone per Mercato Centrale Firenze, che quest’anno torna con un format che allarga i propri confini e coinvolge in un tour lungo un anno i Mercati di tutta Italia - da Roma a Milano, la nuova apertura attesa per la prossima primavera, passando da Firenze e Torino. Il tour di Mangiadischi farà da trait d’union tra tutti i Mercati e, proprio come gli artigiani con i loro prodotti, esalterà la territorialità grazie ai migliori dj dei club e discoteche cittadini in uno continuo scambio che passa dalla consolle alle botteghe.

Ogni giovedì all’ora di pranzo, per otto appuntamenti a tappa, la musica avrà tutto un altro sapore: un dj e un artigiano useranno la propria arte musicale e culinaria per realizzare gustosi piatti accompagnati da buona musica. Mangiadischi è una storia fatta di collegamenti tra più città, tra più realtà e DJ che si uniscono grazie al contributo di Luisa Berio e alla sua grande esperienza di PR a livello nazionale. La prima tappa dell’edizione 2020 è il Mercato Centrale Roma, dove Mangiadischi debutta giovedì 6 febbraio dalle 12 alle 14 nella Piazza del Mercato con un featuring d’eccezione tra il dj set di Alex Neri e Massimo Guzzone e Feto Alisani della bottega I carciofi e i funghi.

Dopo il primo appuntamento il programma di Mangiadischi continua sempre di giovedì alla stessa ora per altre sette date:  13 febbraio: la carne di Fausto Savigni - Marco Moreggia  20 febbraio: la pasta di Egidio Michelis - GNMR  27 febbraio: il sushi di Donato Scardi - Mary Gheney  5 marzo: la pizza di Pier Daniele Seu - Camilla Green  12 marzo: i carciofi e i funghi di Massimo Guzzone e Feto Alisani - Matteo Zarcone aka Zee  19 marzo: il vegano e vegetariano di Marcella Bianchi - GLC  26 marzo: il fritto di Martino Bellincampi - Marco Folco Tra i DJ in cartellone per gli appuntamenti romani ci sono Mary Gehney, artista eclettica che propone un sound dalle influenze afro e reggae e Camilla Green, che trasporta il suo pubblico nelle atmosfere pop australiane, omaggiando la sua terra d’origine. Marco Moreggia è una vera e propria istituzione della house music, a Roma ma non solo.

È spiccatamente house il sound di GLC aka Gianluca Marcelli; GNMR, invece, ha ereditato l’amore per la musica dal padre, Claudio Coccoluto. Rock psichedelico e black music fanno parte del suo background, mentre Marco Folco fonda il suo lavoro sulla dinamicità e la continua ricerca, inclusa la riscoperta dei classici (www.mercatocentrale.it). Quando al Mercato si parla di eccellenze, non si fa mai riferimento solo al cibo: i DJ che prendono parte al progetto di Mangiadischi rappresentano tra i più importanti nomi del movimento elettronico underground italiano. Su Mercato Centrale Mercato Centrale è un’idea che diventa luogo, un punto di riferimento per chi ama, vive e sceglie il cibo. Il progetto nasce nel 2014 da un’idea di Umberto Montano, imprenditore della ristorazione, e dall’esperienza imprenditoriale del gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, leader in Italia nel settore del turismo all’aria aperta, cofondatori del progetto.

Gli artigiani del gusto con le loro botteghe sono il cuore del progetto: nessuno sa raccontare meglio ogni singolo prodotto e ne conosce alla perfezione le qualità e i punti di forza. Il progetto ha saputo generare dall’aprile 2014 a Firenze - nello storico mercato coperto di San Lorenzo - e da ottobre 2016 a Roma - nella suggestiva Cappa Mazzoniana - e da aprile 2019 a Torino - nel quartiere di Porta Palazzo all’interno del Centro Palatino - un nuovo linguaggio che fa della semplicità il suo punto di forza e oggi conta 3 milioni di visitatori per struttura. Nel 2017 Mercato Centrale studia un format appositamente creato per i centri commerciali e a giugno apre ai Banchi del Mercato Centrale presso il Centro Commerciale I Gigli. È così che il Mercato torna a essere contenitore e promotore del saper fare e della bontà a tutto tondo, diventando non solo un luogo per fare la spesa, ma un centro di aggregazione in cui cibo e cultura si fondono in maniera naturale e spontanea.