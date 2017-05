Alberto La Volpe morto. Rai, addio alla storica voce del Tg2 e fondatore Tg3

Alberto La Volpe morto. Addio alla storica voce Rai del Tg2



Addio ad Alberto La VOLPE. L'ex direttore del Tg2 è morto stanotte a Roma. Aveva 83 anni. Ne dà notizia Rainews24. Protagonista per molti anni dell'informazione Rai, La VOLPE era anche stato deputato del Partito Socialista Italiano nella XI legislatura, nonché sottosegretario ai Beni culturali nel primo governo Prodi e all'Interno nel primo governo D'Alema.



RAI, ALBERTO LA VOLPE FONDO' IL TG3



Nato a Napoli nel 1933, La VOLPE è stato, insieme a Biagio Agnes e Sandro Curzi, tra i fondatori del Tg3. I funerali si terranno giovedì prossimo alle 15,30 a Roma nella chiesa di Santa Chiara in piazza dei Giochi Delfici



La Volpe, Gasparri: Lo ricordo con stima e rimpianto



"Ricordo con rimpianto Alberto La Volpe, giornalista di lungo corso in Rai e direttore del Tg2. In tanti ne abbiamo apprezzato l'impegno giornalistico prima e quello politico poi. Avevamo rapporti di reciproca stima, rinnovatisi negli anni". Lo dichiara in una nota Maurizio Gasparri