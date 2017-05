Alena Seredova: "Che fusto il mio amore". Seredova-Nasi, vacanza romantica in Liguria



Alena Seredova e Alessandro Nasi si godono una romantica vacanza in Liguria. Il settimanale Chi pubblica le foto della coppia al mare. I due, legati dal 2014, approfittano si scambiano coccole sul balcone e Alessandro, in costume da bagno, sfoggia un fisico in splendida asciutto e con bicipiti al top.

"Che fusto il mio amore", racconta Alena Seredova sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini. Per lei è il tempo di un grande amore dopo la separazione che ormai fa parte del passato con Gigi Buffon.