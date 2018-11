Alessandra Amoroso, il nuovo album ("10") è già certificato platino

Un nuovo importante traguardo per Alessandra Amoroso che con “10” conquista il DISCO DI PLATINO, dopo aver debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI – GFK e aver conquistato il DISCO D’ORO a una sola settimana dall’uscita del disco.

Un nuovo riconoscimento raggiunto in tempo record da Alessandra Amoroso, una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino.

Strepitoso successo anche per “10 TOUR” tanto che a grandissima richiesta già triplicano le date di Milano e Roma: il 10 marzo a Milano terza data al Mediolanum Forum e il 3 maggio a Roma terza data al Palazzo dello Sport.

In questi giorni, l’artista sta lavorando con il suo team sul progetto del nuovo tour che proprio lei ha voluto speciale e con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia per poter andare incontro a tutta la sua Big Family.

Queste le prime date di “10 TOUR” prodotto da F&P:

MARZO

5 MARZO - PIEMONTE - TORINO – PALALPITOUR – SOLD OUT

7 MARZO - UMBRIA - PERUGIA - PALA BARTON

10 MARZO - LOMBARDIA – MILANO – MEDIOLANUM FORUM – TERZA DATA

13 MARZO - LIGURIA - GENOVA - RDS STADIUM

15 MARZO - EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - UNIPOL ARENA

16 MARZO - MARCHE - ANCONA - PALAPROMETEO

20 MARZO - LAZIO - ROMA - PALAZZO DELLO SPORT - SOLD OUT

21 MARZO - LAZIO - ROMA – PALAZZO DELLO SPORT - (SECONDA DATA)

23 MARZO - CAMPANIA - EBOLI – PALASELE - SOLD OUT

24 MARZO - CALABRIA - REGGIO CALABRIA – PALASPORT

26 MARZO - SICILIA -ACIREALE- PAL’ART HOTEL - SOLD OUT

27 MARZO - SICILIA - ACIREALE – PAL’ART HOTEL (SECONDA DATA) - SOLD OUT

29 MARZO - PUGLIA - BARI – PALAFLORIO - SOLD OUT

30 MARZO - ABRUZZO – ROSETO DEGLI ABRUZZI – PALA MAGGETTI - SOLD OUT

APRILE

1° APRILE LOMBARDIA - MILANO MEDIOLANUM FORUM (SECONDA DATA)

2 APRILE - LOMBARDIA - MILANO MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

4 APRILE - VALLE D’AOSTA - COURMAYER – FORUM

6 APRILE - VENETO - PADOVA - KIOENE ARENA - SOLD OUT

7 APRILE - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - PALARUBINI

9 APRILE - TRENTINO ALTO ADIGE - TRENTO - AUDITORIUM SANTA CHIARA - SOLD OUT

10 aprile - VENETO - PADOVA - KIOENE ARENA

12 APRILE - TOSCANA - FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM

14 APRILE - MOLISE - ISERNIA - AUDITORIUM UNITA’ D’ITALIA - SOLD OUT

15 APRILE - BASILICATA - POTENZA - PALA BASENTO

19 APRILE - SARDEGNA - CAGLIARI – FIERA

MAGGIO

3 MAGGIO - ROMA- PALAZZO DELLO SPORT - TERZA DATA

4 MAGGIO - CAMPANIA - EBOLI – PALASELE (SECONDA DATA)

6 MAGGIO - CAMPANIA -NAPOLI - PALAPARTENOPE

7 MAGGIO - CAMPANIA -NAPOLI - PALAPARTENOPE (SECONDA DATA)

9 MAGGIO - PUGLIA - BARI - PALA FLORIO (SECONDA DATA) - SOLD OUT

10 MAGGIO - PUGLIA - BARI - PALA FLORIO - TERZA DATA -

13 MAGGIO - SICILIA - ACIREALE - PAL’ART HOTEL- TERZA DATA