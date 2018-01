Alessandro Borghese 4 ristoranti, anticipazioni della seconda puntata

E’ l’Abruzzo la regione protagonista della seconda puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti - la produzione originale di Sky prodotta da DRYMEDIA – in onda martedì 23 gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno HD.

Dopo l’ottimo debutto che ha sfiorato i 600 mila spettatori – la sfida culinaria itinerante più divertente della tv si sposta lungo i 133 chilometri di costa abruzzesi – dove si alternano spiagge dorate e fresche pinete, scogliere, promontori e calette di ciottoli levigati dalla risacca. La regione perfetta dove chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante nel mare tra: Penelope a Mare (Pescara), Lido Cortesito (Francavilla a mare), Trabocco Punta Rocciosa (Fossacesia Marina) e Trabocco San Giacomo (Marina di San Vito).

In ogni puntata, quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione di chef Borghese del ristorante che passa in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che, con i suoi voti, può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. E, non mancherà una novità: da questa edizione, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA. Scritto da Alessandro Borghese, Francesca Capua, Monia Palazzo. La regia è di Gianni Monfredini.

SECONDA PUNTATA – IL MIGLIOR RISTORANTE NEL MARE D’ABRUZZO

PENELOPE A MARE (PESCARA)

Francesca è la proprietaria di Penelope a Mare, un lido-ristorante e club serale dove si respira un’atmosfera unica, originale e modaiola. E’ molto esigente, ma allo stesso tempo ama creare team “qui si sta come in famiglia, ma le cose devono andare come le voglio io”. Il suo è un locale innovativo, mediterraneo, ispirato alla Grecia e a Formentera.

LIDO CORTESITO (FRANCAVILLA A MARE)

Tiziano è il proprietario del Lido Cortesito. Dopo un viaggio alle Maldive, ha deciso di portare un po’ di atmosfera tropicale anche nella sua spiaggia”. La cucina di Tiziano valorizza i prodotti locali in modo semplice. Lido Cortesito richiama tutte le peculiarità tipiche dei lidi balneari, mantenendo una forte cura anche nei piccoli dettagli, soprattutto della mise en place.

TRABOCCO PUNTA ROCCIOSA (FOSSACESIA MARINA)

Tiziana è la proprietaria e cuoca del Trabocco Punta Rocciosa. La sua cucina è particolare e ricercata. Il suo trabocco è molto particolare, elegante, minimal, essenziale e con una lunga passerella. Per lei ogni trabocco deve avere la propria identità ed è proprio il gestore a sceglierne l’imprinting.

TRABOCCO SAN GIACOMO (MARINA DI SAN VITO)

Vilma è la proprietaria del Trabocco San Giacomo. La sua è una cucina a base di pesce e lei si definisce l’inventrice dell’Aperifish, un aperitivo di pesce portato su una pietra nera. Il suo trabocco è sospeso tra terra e mare ed è molto diverso dagli altri, sia per la struttura, sia per la posizione. La mise en place è in stile marinaro e shabby chic. E’ un trabocco molto particolare è piccolo, si trova sul molo e non ha la passerella.