Alessandro Borghese 4 Ristoranti, tappa a Monaco di Baviera

Dopo Liguria, Abruzzo, Emilia Romagna e Piemonte, per la quinta puntata Alessandro Borghese 4 Ristoranti – la produzione originale di Sky prodotta da DRYMEDIA – varca i confini nazionali. Domani, martedì 13 febbraio alle ore 21.15 su Sky Uno HD, il protagonista indiscusso del programma cult di Sky fa tappa a Monaco di Baviera.

Nella città tedesca, conosciuta anche per l’annuale Oktoberfest, chef Alessandro Borghese andrà alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale italiana tra: il Bibulus, la Locanda Busento, la Trattoria Anima e Core e il Ristorante Vi Vadi 89.

In ogni puntata, quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione di chef Borghese del ristorante che passa in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che, con i suoi voti, può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. E, non mancherà una novità: da questa edizione, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA. Scritto da Alessandro Borghese, Francesca Capua, Monia Palazzo. La regia è di Gianni Monfredini.

QUINTA PUNTATA – MIGLIOR RISTORANTE DI CUCINA REGIONALE ITALIANA

BIBULUS

Antonio, originario di Bari, vive a Monaco da 19 anni. E’ una persona molto esigente in ambito lavorativo. Ritiene la sua cucina un passo più avanti rispetto alla proposta gastronomica italiana a Monaco e l’obiettivo dei suoi piatti è quello di rivalutare la tradizione italiana, puntando sulla creatività. Il Bibulus è un ristorante classico con una bella terrazza esterna. Si rivolge ad una clientela medio alta.

LOCANDA BUSENTO

Andrea è titolare della Locanda Busento e vive a Monaco da 15 anni. Dall’accento marcatamente calabrese, propone una cucina semplice e adatta a tutti. La proposta culinaria della locanda è in stile tedesco, con i grandi classici italiani adattati al gusto bavarese, come la carbonara con la panna e lo speck. La Locanda Busento è situata all’interno di una vecchia birreria tedesca, dalle grandi vetrate e le arcate sul soffitto. Ha uno stile rustico e decisamente da classica birreria bavarese.

TRATTORIA ANIMA E CORE

Franco è il titolare di Trattoria Anema e Core, una delle prime aperte a Monaco durante gli anni ’60. E’ il classico napoletano doc e propone la tipica cucina italiana strizzando l’occhio alla tradizione partenopea e alla tradizione a base di pesce. Gli arredi sono in legno, con colori predominanti come il bianco e il marrone, e la cucina è a vista. La trattoria Anema e Core è la tipica trattoria a conduzione familiare: qui Franco e la sua famiglia ti fanno sentire a casa.

RISTORANTE VI VADI 89

Gioacchino conosciuto a Monaco come Gio Vivadi è il titolare di questo ristorante e proprietario di altri due locali nella città tedesca. Ha saputo inserirsi nella fetta di mercato che mancava a Monaco: un locale con l’anima italiana, ma moderno e trasversale. Il ristorante Vivadi si trova all’interno di un hotel e si presenta con un look completamente innovativo rispetto agli standard della città.