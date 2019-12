Alessandro Borghese choc: “Ho scoperto di avere un figlio. Non l'ho mai visto”

Alessandro Borghese: “Ho scoperto di avere un figlio”. Non l’ha mai visto

Il famoso chef, conduttore di 4 Ristoranti, ha avuto due figlie con la moglie Wilma Oliviero. Di recente ha però scoperto di essere padre di un altro ragazzo, nato nel 2006. Borghese ha raccontato tutti i dettagli in un’intervista a La Repubblica.

Alessandro Borghese: Wilma è diventata sua moglie dopo 6 mesi dal primo incontro

Borghese e Wilma Oliviero si sono sposati a distanza di soli 6 mesi dal loro primo incontro, avvenuto nel 2017. Durante l’intervista, il conduttore ha raccontato il colpo di fulmine che li ha legati.

“Quando ho conosciuto Wilma avevo 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu colpo di fulmine. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un ‘furto’”.

Dal loro matrimonio sono nate due bambine, Arizona e Alexandra. Lo chef ha però scoperto di avere un altro figlio.

Borghese scopre di avere un figlio che non ha mai visto, nemmeno in foto

Alessandro Borghese ha scoperto solo di recente di avere un altro figlio, che sarebbe nato nel 2006.

“Da poco ho scoperto di avere un altro figlio nato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno” ha rivelato lo chef.

Borghese, il grande successo di 4 Ristoranti. Cucinerà lui il giorno di Natale?

Il famose chef continua a registrare ascolti altissimi con il programma 4 Ristoranti, in cui quattro ristoranti che si trovano nella stessa zona vengono messi in competizione tra loro per trovare il migliore. Il voto finale dipende moltissimo dal giudizio di Borghese che può confermare o ribaltare i voti dati dai ristoratori.

Lo chef ha rivelato che a Natale non si occuperà in prima persona della cucina. A rubare la scena davanti ai fornelli ci sarà la suocera.

Alessandro Borghese racconta cosa succede quando prepara i suoi piatti e svela un segreto per la cacio e pepe

“Quelli che fotografano i piatti? Che palle! Arriva il piatto, si inizia a fotografare e nel frattempo la salsa si slega, il piatto si fredda....Poi lo assaggiano e, iniziano a recensire ‘buono però è un po’ tiepido’: grazie al cazzo sei stato cinque minuti a fare foto! La mia cacio e pepe prima la servivo normale, ora ci ho messo sopra la cloche perché so che la temperatura si deve mantenere per un minuto o due in più” ha rivelato lo chef.