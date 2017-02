Alessandro Cattelan ad Affari: “Ecco il mio late show... all’italiana”

"Cosa prendo dai late show americani? L’impostazione è quella. Negli Usa ce ne sono tanti che vanno in onda contemporaneamente e sono tutti uguali. Tutti hanno scrivania, band, pubblico e via dicendo. E’ quasi come se fosse un format. Spesso cerchiamo di capire le cose che da loro funzionano meglio e se da noi sono in qualche modo replicabili. Ma devo dire che c’è anche una bella dose di spunti che vengono a noi. Però è ovvio che in rapporto ai programmi americani è come avere in mano la Bibbia e non guardarci dentro “. Alessandro Cattelan racconta ai microfoni di Affaritaliani.it il suo “E poi c’è Cattelan” che parte su Sky 1 giovedì 16 febbraio e andrà in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata.

A chi ti ispiri di più?

“Ce ne sono alcuni verso cui mi sento più vicino. David Letterman no perché è forse il più bravi di tutti, ma ha un tipo di carattere lontano dal mio. Io sono forse più simile a quelli più compagnoni come James Corden o Jimmy Fallon”



Nel panorama italiano c’è qualche anchorman o conduttore di riferimento?

“Ce ne sono alcuni che hanno influenzato ciò che sono adesso. Io sono il risultato di tutto quello che ho visto in televisione da piccolo. Ho ‘assorbito’ alcune cose. Guardavo Drive In, Mai dire Gol, Paolo Bonolis, le prima cose di Fabio Volo in tv”



E POI C'E' CATTELAN, AL VIA LA QUARTA STAGIONE SU SKY UNO: SI PARTE CON ROBBIE WILLIAMS

Robbie Williams ospite di Alessandro Cattelan



Il late show condotto da Alessandro Cattelan torna su Sky Uno HD con una formula di programmazione completamente rinnovata: come nella tradizione dei late show americani, per la quarta stagione E POI C’È CATTELAN si trasforma in un appuntamento quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata.

Si parte giovedì 16 febbraio, con una prima imperdibile puntata che vede protagonista la pop star britannica Robbie Williams, seguito nelle settimane successive da tanti ospiti tra cui Paola Cortellesi, Bebe Vio, Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Cesare Cremonini, Manuel Agnelli, Benji e Fede, Jasmine Trinca, Fabio Rovazzi, Rossella Fiamingo, Tommaso Paradiso, Anna Tatangelo, Jack Savoretti, Papu Gomez, Elio Germano, Fabio De Luigi, Chiara Galiazzo e Brunori Sas.

Gli ospiti restano l’elemento centrale anche nella versione quotidiana dello show, che in tre anni si è accreditato come realtà di culto nel panorama dell'intrattenimento televisivo e ha accolto nomi del cinema, dello sport, della musica in uno “spazio libero” dove non ci si prende sul serio e che grazie alla complicità di Alessandro permette di mettersi davvero in gioco

Le puntate quotidiane proporranno mezz’ora di puro divertimento e leggerezza, tra interviste, canzoni, rubriche, gag, giochi in studio e rivisitazioni musicali. Altro pilastro dello show è la musica, e a scandire i tempi saranno anche quest’anno gli Street Clerks, che tornano ad essere la spalla perfetta del conduttore.

La programmazione quotidiana darà maggiormente spazio ai “temi del giorno” e all’attualità, ma sempre nella chiave ironica e leggera di EPCC, attingendo da tendenze, tormentoni sui social, novità al centro dell’attenzione mediatica.

Sono tanti gli ospiti che Cattelan ha accolto nelle prime tre edizioni e “sottoposto” ad interviste e giochi, soprattutto provenienti dal mondo della musica, con Laura Pausini, Cesare Cremonini, Francesco De Gregori, Marco Mengoni, Fedez, J-Ax, Max Pezzali, Malika Ayane, Mika, Patty Pravo, Jake La Furia, Nina Zilli, Francesca Michielin, Francesco Renga, Elio e le Storie Tese, solo per citarne alcuni. Le star del cinema italiano Carlo Verdone, Antonio Albanese, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Miriam Leone, Marco D’Amore, Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Alessandro Borghi, Luca Marinelli, gli sportivi Roberta Vinci, Maurizia Cacciatori, Siniša Mihajlović, Zanetti, Vieri, Bonucci, Gallinari, Claudio Marchisio, Mancini e il campione Valentino Rossi, fino al mondo della TV e della cultura pop, con Pif, Fabio Volo, Fabio De Luigi, Geppi Cucciari, Biggio e Mandelli, Favij, Frank Matano, Maccio Capatonda, e al fumettista Zerocalcare.

Robbie Williams non è il primo ospite internazionale a prestarsi alle gag di Cattelan & Co. lo scorso anno, EPCC ha visto Ben Stiller regalare al pubblico un cameo in stile Zoolander.