Alessandro Cattelan porta EPCC a teatro: Ratajkowski, Chiara Ferragni e... ECCO I SUPER-OSPITI

Alessandro Cattelan porta EPCC a teatro: da Emily Ratajkowski, Chiara Ferragni e poi... ECCO I SUPER-OSPITI

Alessandro Cattelan torna con sei puntate speciali di EPCC: questa volta si esibisce non solo sul palcoscenico di Sky Uno (da martedì 25 settembre in prima serata), ma anche su quello del teatro Franco Parenti di Milano. Con ospiti super, a partire dalla top model Emily Ratajkowski protagonista della prima puntata. “La accompagnerò a mangiare il pollo arrosto da Giannasi, storico street food in città”. ha detto Cattelan. E così ha fatto. E poi nelle prossime puntate spazio a Chiara Ferragni, Andrea Bocelli, Alex Del Piero e molti altri.

Alessandro Cattelan porta EPCC a teatro, il divertente omaggio a Birdman con Valerio Mastrandrea

Epcc a teatro parte con una clip spettacolare. Una divertentissima parodia del cult movie “Birdman”, con Valerio Mastandrea nel ruolo di supereroe volatile alle spalle di Alessandro Cattelan. "Non ti meriti di stare qui, questo teatro è un tempio della cultura, non puoi fare EPCC qui. Torna indietro, torna in tv a fare quello che sai fare. Questo è un luogo dove la gente soffre per sentirsi intelligente", dice Mastrandrea a Cattelan che cammina verso il Teatro Franco Parenti, spiegando che lui il teatro lo conosce bene. Mentre l’uccello Mastandrea gli fa notare che sta entrando in un centro massaggi...

Alessandro Cattelan sul palcoscenico del Teatro Parenti



Alessandro Cattelan porta EPCC a Teatro, martedì la prima puntata: le anticipazioni

Debuttano in prima serata le interviste, l’ironia e l’irriverenza da sempre marchio di fabbrica di E POI C’È CATTELAN, il late night show, produzione originale di Sky Uno.

E POI C’È CATTELAN A TEATRO è infatti il nuovo appuntamento con Alessandro Cattelan, il suo show e nuovi grandi ospiti, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità. Dal 25 settembre, 6 appuntamenti speciali in prima serata dalle 21.15 ogni martedì su Sky Uno, disponibili anche on demand. Per l’occasione lo show avrà un nuovo palcoscenico, nel vero senso del termine, e tutta la sua atmosfera: quella del Franco Parenti di Milano, uno dei più prestigiosi teatri italiani.

Negli ultimi cinque anni lo show si è imposto come appuntamento di culto della seconda serata di Sky Uno. Oltre all’esordio in prime time e al nuovo palcoscenico, EPCC A TEATRO manterrà intatte l’ironia e in parte anche la struttura del late night show, raddoppiando però la durata di ogni puntata. Inoltre, a marcare la continuità con l’esperienza della seconda serata degli ultimi anni, anche la punteggiatura musicale degli Street Clerks, house band del programma già spalla del padrone di casa nelle ultime edizioni di E poi c’è Cattelan.

Come nella tradizione di EPCC, a calcare le tavole del Parenti saranno alcuni dei nomi più in vista dello spettacolo e dello sport, italiani e internazionali. Fra gli ospiti, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la giornalista, conduttrice tv e scrittrice Daria Bignardi, la senatrice Monica Cirinnà, lo scrittore Roberto Saviano, Andrea Bocelli, l’ex Numero 10 juventino e volto della Champions League di Sky Alex Del Piero, il campione di MotoGP Andrea Dovizioso, l’allenatore della Nazionale di calcio Roberto Mancini, l’attore Valerio Mastandrea, il campione di eSports Nicolò Mirra, il genetista Riccardo Sabatini e il rapper e produttore discografico Guè Pequeno. Non mancherà la musica, con le esibizioni dei TheGiornalisti, di Benji & Fede, Salmo, Achille Lauro e Quantin40.

Per la prima puntata, il 25 settembre su Sky Uno dalle 21.15, il frontman dei TheGiornalisti Tommaso Paradiso e, per la prima volta ospite di un programma della televisione italiana, la modella e attrice Emily Ratajkowski.

Sempre nel solco dell’irriverenza e della leggerezza dello show, in apertura di ciascuna puntata torneranno anche i monologhi di Alessandro Cattelan. Trattandosi di appuntamenti settimanali, queste sei puntate speciali di EPCC saranno introdotte da monologhi slegati dalla cronaca di giornata. Spazio quindi ad alcuni temi cari al pubblico di E poi c’è Cattelan e legati all’attualità: dall’uso (soprattutto l’abuso) dei social network nelle sue derive più divertenti al bullismo, sia online che offline, fino ai risvolti involontariamente comici dell’eccessivo ricorso al politicamente corretto e a cosa significa essere radical chic oggi.

A questi interventi si affiancheranno dei divertenti contributi video (che vedranno la partecipazione di Alessandro Borghi, Elisabetta Canalis, Valerio Mastandrea, Tommaso Zorzi, Alessandro Fullin, Guglielmo Scilla, Diego Passoni e Ildo Damiano) nonché dei monologhi più brevi, veri e propri numeri di stand up comedy durante i quali non mancheranno degli ospiti a sorpresa e che consentiranno ad Alessandro Cattelan di sfruttare tutte le potenzialità dell’ambiente teatrale, con la sua ritualità e la sua intimità.