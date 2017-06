Alice Sabatini dimagrita 11 kg: “Tunnel diete sbagliate, finita in ospedale"



Alice Sabatini è dimagrita di ben 11 chili dopo un anno difficile, successivo alla sua incoronazione. Oggi la Miss Italia 2015 è tornata al suo peso ideale, e ha raccontato a Diva e Donna i motivi che l'hanno spinta ad accumulare peso, mostrandosi più piena sul palco di Miss Italia 2016, quando consegnç la corona di bellezza alla sua erede Rachele Risaliti.



Alice Sabatini 11 kg in meno: “Nel tunnel delle diete sbagliate, sono finita in ospedale” - Il racconto

Alice Sabatini è alta 178 centimetri per 62 chili di peso. L'ex Miss Italia ha parlato per la prima volta di un aspetto della sua vita che sin qui era rimasto privato: "Ho avuto uno sbalzo ormonale che mi ha "trasformata" e poi sono entrata nel tunnel delle diete sbagliate: sono finita anche in ospedale, ho rischiato un'operazione per un blocco intestinale. Ma adesso, per fortuna, è tutto risolto. Ho anche ripreso a fare palestra e a giocare a basket".





Alice Sabatini con 11 kg in meno: “Nel tunnel delle diete sbagliate, sono finita in ospedale” - Il sostegno del fidanzato



Alice Sabatini ha avuto al suo fianco il fidanzato Gabriele Benetti. "La scorsa estate ero in crisi, mi vedevo molto cambiata e non riuscivo a mettermi in costume. La gente poi è sempre pronta a puntare il dito: anche sui social… per fortuna Gabriele mi ha aiutato tanto. È anche grazie a lui che non sono entrata in crisi".