Alice Tv, riparte 'Dolci tentazioni'

Su Alice gli spettatori possono cedere alla tentazione senza cadere nel peccato perché, da oggi riparte “Dolci Tentazioni”, il programma dedicato all’argomento più dolce della televisione: la pasticceria, declinata in tutte le sue diverse manifestazioni! E per iniziare alla grande la seconda stagione, il format parte subito con una grande novità: l’arrivo dello chef pasticcere Andrea Riva Moscara, accanto al ben noto Michele La Ginestra.

L’attore e lo chef, un binomio vincente e spumeggiante, per conquistare il pubblico a suon di simpatiche gag e ricette irresistibili, grazie alle capacità di intrattenimento del primo e all’esperienza del secondo. Infatti, seppur giovanissimo, (classe 1986) Andrea Riva Moscara ha già alle spalle un curriculum importante che gli consente di fare voli pindarici dai piatti più tradizionali a quelli più innovativi. Grazie alle esperienze presso “templi del gusto” come la Boscolo Etoile Academy, il Four Seasons Hotel and Resorts di Firenze e il ristorante dell’hotel Bernini di Roma “GiudaBallerino!”, Moscara è in grado di spaziare agilmente tra ingredienti tipici della pasticceria ad altri totalmente inaspettati.

Minimo comun denominatore di tutte le ricette? L’esaltazione del gusto e del sapore, sempre ricercatissimi. Anche perché ormai è assodato, il massimo piacere del palato risiede nella scoperta dei contrasti.

Questa nuova edizione di “Dolci tentazioni”, costituita da venticinque puntate, in onda tutti i giorni alle ore 18.00, è caratterizzata da un focus sui grandi dolci della festa, a partire dai dessert che chiudono i pranzi e le cene, per arrivare a quelli dedicati alla celebrazione più importanti, tra prelibatezze classiche e sperimentazioni contemporanee.

E allora non resta che attendere le 18.00 di questa sera e sintonizzare la tv su Alice per lasciarsi stupire da questo inedito duetto di presentatori. Anche perché, in fondo, “Dolci tentazioni” è un invito a lasciarsi andare, a godere dei piaceri della vita senza pregiudizi e senza sensi di colpa, perché in fondo un buon dessert non avrà il potere di risolvere i problemi, ma sicuramente potrà addolcirli.

MICHELE LA GINESTRA

Attore romano di cinema e teatro, Michele La Ginestra ha iniziato la propria carriera dopo la vittoria del gioco televisivo Beato tra le donne del 1994, con alcuni spot pubblicitari e film per la televisione, approdando poi al cinema con la pellicola Cresceranno i carciofi a Mimongo del 1996. Si fa conoscere dal grande pubblico per le apparizioni in fiction, programmi di intrattenimento e spot pubblicitari (De Cecco). Ha co-condotto I fatti vostri, Solletico. “Giudice” a Cuochi e fiamme, opinionista in Torto o Ragione e protagonista di Stasera cucina Michele su Fox Life. Ha partecipato a vari film con la regia di Pupi Avati, Paolo Genovese, Massimiliano Bruno, Fausto Brizzi ma rimane, soprattutto, un protagonista della scena teatrale, come attore, regista o autore. Nel 1997 ha fondato Teatro 7 di Roma di cui è tuttora il direttore artistico.

ANDREA RIVA MOSCARA

Andrea Riva Moscara nasce a Roma il 23 Febbraio 1986. Nel 2011 si iscrive al corso della scuola “A Tavola con lo Chef”, dove acquisisce le basi della pasticceria italiana e francese. Inizia da subito a lavorare e completa la sua formazione nel gennaio 2012 entrando a far parte dello staff della Boscolo Etoile Academy, dove resterà un anno ricoprendo diversi ruoli: assistente docenti per i corsi professionisti, docente corsi amatoriali. Nel marzo 2013 inizia a lavorare al Four Seasons Hotel and Resorts di Firenze sotto la guida dell’Executive Chef Vito Mollica e del Pastry Chef Domenico DI Clemente. A Gennaio 2014 parte per Parigi per uno stage formativo come sous chef al ristorante” Nolita” sugli Champs-Elysèe. Nel marzo 2015 ha l’opportunità di diventare lo Chef di Pasticceria del “GiudaBallerino!” ristorante 1 Stella Michelin all’interno dell’hotel Bernini, collaborando con l’Executive Chef Andrea Fusco.

Andrea Riva Moscara dal 2013 è anche Maitre Chocolatier e consulente Lindt; elabora ricette esclusive con il grano Khorasan Kamut per Pedon S.P.A.. E’docente della scuola di cucina e pasticceria “Italian Chef Cooking School” di Cagliari e dal 2014 docente di pasticceria a “Gambero Rosso” e a “Coquis, ateneo della cucina”. E’ membro della Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria.

ALICE

Dall’autunno del 1999 ALICE è protagonista dei palinsesti televisivi dedicati alla cucina: format originali, produzioni inedite, contenuti dedicati, testimonial e talent professionali e di grande prestigio per la valorizzazione e promozione dell’enogastronomia italiana e del grande e variegato patrimonio agro-alimentare nazionale.

Una programmazione giornaliera che unisce ai format dedicati alle scuole di cucina, programmi di intrattenimento per raccontare quanto la tavola sia centrale nella storia, nelle tradizioni, nella società e nel costume italiano.

La cucina non come “dogma” ma come piacere di stare insieme: in famiglia o con gli amici. I sapori come tema unificante, come ricchezza straordinaria del territorio, grazie ad una grande varietà e diversità di proposte, gusti e sapori.

Alice è visibile al canale 221 del digitale terrestre, al 51 di tivusat e al canale 809 di Sky, è anche distribuito in streaming su ALICE.TV sia su rete fissa (portale e app per smart-tv) che in mobilità su smartphone e tablet direttamente o con l’app ALICEPLAY disponibile su Play Store, App Store, Galaxy Apps, Window Store.