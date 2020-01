All Toghether Now, Genise racconta la finale ad Affari

Il Natale è passato, il 2020 è realtà, ma il sottoscritto non ha perso il vizio di essere pungente e spietato… tutta colpa della Befana! La finale si apre con ospiti illustri: il primo è Vittorio Grigolo, ex coach del serale di Amici, che canta “a squarciagola” un medley dei Queen, poi Dodi Battaglia con “Pensiero”, uno dei grandi successi dei Pooh. Ultimo, ma solo in ordine di apparizione, il grande Gigi D’Alessio che con “Non dirgli mai”, scalda il muro facendoci sentire “famiglia”. D’Alessio al pianoforte duetta con Grigolo su canzoni napoletane e la potenza della voce lirica di Vittorio, famosa in tutto il mondo, si scontra con la passione, l’anima di Gigi che vince col cuore sulle moine e la teatralità esagerata del tenore. Grigolo vs D’Alessio 0-1 (nonostante Vittorio si sia giocato la carta della dichiarazione in diretta con proposta di matrimonio alla sua Stefania) Il muro ha pianto, con Michelle in testa, io devo essere sincero, ho trattenuto il riso. Neanche così è riuscito a emozionarmi!

Quello che conta davvero è che Sonia Mosca, “duellando” con i finalisti, li elimina a uno a uno; l’ultimo a resisterle, è Enrico Bernardo. Niente da fare neanche per lui, Sonia si aggiudica la seconda edizione di questo game show, trionfando meritatamente. Ha una voce e qualità davvero incredibili che mi hanno colpito al primo ascolto, riconoscendo in lei la potenziale vincitrice, essendo dotata di tecnica assoluta e una timbrica che non passa inosservata. Discordo con Cristiano Malgioglio sulla sua collocabilità a livello discografico, credo che questo purtroppo, costituisca il suo vero problema per sfondare come interprete. Ritengo, infatti, che potrebbe avere più facilmente una bella carriera come vocalist, anche perché questi spesso sono davvero più bravi dei cantanti! In ogni caso, questo non è un talent ma un gioco, dove vince il migliore e Sonia è la più brava, sono felice per lei e le auguro con i 50000 euro della vittoria di realizzare il suo sogno.

Alla prossima edizione!