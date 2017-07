Allegri e Ambra Angiolini: è amore. Ecco la coppia dell'estate

Allegri e Ambra Angiolini: è amore. ALLEGRI-AMBRA coppia dell'estate



Allegri-Ambra Angiolini, è amore. Ecco la coppia dell'estate Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola mercoledì 5 luglio lo scoop dell'estate 2017: la travolgente passione scoppiata tra una coppia nuovissima e inaspettata, quella composta dall'attrice Ambra Angiolini e dall'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Allegri e Ambra Angiolini: è amore - Weekend all'Argentario

Max Allegri e Ambra Angiolini (che come noto in passato è stata a lungo legata con Francesco Renga, padre dei suoi figli) hanno trascorso un weekend di passione all'Argentario (in provincia di Grosseto) e le immagini pubblicate da Chi non lasciano dubbi sulla natura del sentimento che li lega. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ricostruisce in un eccezionale reportage tutte le tappe di questo nuovo amore che inaugura in modo clamoroso le cronache della stagione estiva.

Allegri e Ambra Angiolini: è amore - Il 10 luglio raduno della Juventus

Massimiliano Allegri è reduce dallo scudetto (il sesto consecutivo della Juventus e il terzo con lui alla guida della squadra bianconera) e una coppa Italia. Una stagione trionfale anche se ha lasciato a tutti l'amaro in bocca la sconfitta di Cardiff contro il Real Madrid nella finale di Champions League. Il conte Max intanto si concede gli ultimi giorni di relax e di vacanza in piacevole compagnia, in attesa del raduno bianconero fissato il 10 luglio a Vinovo.