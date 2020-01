Amanda Know si sposa, spunta la foto dell’addio al nubilato

Amanda Know festeggia l'addio al nubilato prima del matrimonio.

Amanda Knox si sposa, festeggia l’addio al nubilato con le amiche. FOTO

La 32enne americana, assolta dall’accusa di omicidio di Meredith Kercher, si sposerà il 28 febbraio con il suo fidanzato, Christopher Robinson. La foto dell’addio al nubilato ha fatto il giro del web.

Amanda Know si sposa, nella foto dell’addio al nubilato appare felice e sorridente

La Know ha festeggiato l’addio al nubilato insieme alle amiche presso il Teatro ZinZanni di Seattle. Le giovani appaiono tutte felici e sorridenti. La foto le riprende mentre sono sedute sul divano, davanti a loro drink e regali.

Amanda Know cambia vita: fa la giornalista e presto sarà moglie

Sono passati 12 anni dall’omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher. Inizialmente condannata come concorrente in omicidio insieme all’ex fidanzato Raffaele Sollecito e Rudy Guede, Amanda Know è stata assolta Corte Suprema di Cassazione che ha annullato le due precedenti condanne della Corte d’Assise di Perugia e della Corte d’Assise d’appello di Firenze.

L’unico condannato in modo definitivo è stato Rudy Guede.

Ora Amanda Know ha deciso di cambiare vita, intraprendendo la carriera da giornalista. Presto diventerà anche moglie.