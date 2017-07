Ambra Angiolini e Allegri a cena. Primi problemi? LE FOTO



Secondo incontro per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. La coppia dell’estate è stata pizzicata dai fotografi del settimanale Mio in un ristorante milanese, che scrive: "Prima cena senza segreti tra Max Allegri e Ambra Angiolini, ma forse è già maretta e arrivano anche i primi problemi". Nel servizio esclusivo, uscito oggi in edicola sulla rivista diretta da Andrea Ciattini e pubblicata dalla Angelo Aleksic Editore, i due sembrano mostrare i primi malumori.

"Dopo una cena a dire il vero non troppo… allegra - sottolinea Mio, che dedica alla coppia la copertina - Max, scuro in volto, esce dal locale seguito da Ambra, che invece non si nasconde al nostro fotografo e mostra anzi un sorriso ironico. I due, poi, salgono in macchina per recarsi in hotel, dove il tecnico della Juventus ha forse accompagnato l’ex moglie di Francesco Renga".

E’ la prima uscita in pubblico per l’allenatore bianconero e l’ex ragazza di "Non è la Rai", dopo essere stati sorpresi all’Argentario in atteggiamenti intimi e affettuosi. Una coppia che è certamente destinata a restare sotto i riflettori per molto tempo.