Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kiko Nalli si sono lasciati-AMBRA KIKO NEWS

Ambra Lombardo e Kiko Nalli si sono lasciati: storia al capolinea

A distanza di pochi mesi dalla fine del Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kiko Nalli si sono lasciati. La professoressa e l’hair stylist, ex di Tina Cipollari, si erano conosciuti ed innamorati all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ad annunciare la notizia della rottura è il settimanale Nuovo che titola: “Ambra e Kiko: l’addio”.

Ambra Lombardo e Kiko Nalli si sono lasciati: lui non le dimostrava amore

Ambra Lombardo e Kiko Nalli non hanno potuto vivere il loro amore all’interno della casa del Grande Fratello a causa dell’eliminazione della bella professoressa siciliana. Incontratisi fuori però i due hanno deciso di vivere la loro storia, nonostante i pregiudizi di numerosi telespettatori. Erano in molti infatti a non credere ai sentimenti di Ambra, spesso accusata di essersi avvicinata a Kiko solo per fare televisione e carriera.

Kiko ha deciso di superare tutti gli ostacoli, anche quelli derivanti dalla sua famiglia d’origine e di vivere la sua storia d’amore. Qualcosa però è cambiato. Dalle dichiarazioni rilasciate da Ambra sembra che fosse lui a non amare abbastanza lei, non vivecersa.

Ambra Lombardo e Kiko si sono lasciati: “Non dimostra di amarmi”

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Ambra Lombardo ha spiegato i motivi della rottura con Kiko Nalli.

“Lui non mi dimostra amore! Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza. In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa. Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C'era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c'erano altre priorità, come è normale che sia”.

Ambra Lombardo e Kiko si sono lasciati: il mese prima Ambra aveva dichiarato di voler conoscere Tina Cipollari

È passato solo un mese da un’intervista di Ambra Lombardo pubblicata sempre su Nuovo. La professoressa aveva dichiarato di voler conoscere Tina Cipollari, la ex moglie di Kiko Nalli.

“Non ho ancora conosciuto Tina, però vorrei che sapesse una cosa: è una donna che stimo, di temperamento e soprattutto so che è una ottima madre. Un giorno spero che diventeremo buone amiche”.