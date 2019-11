Ambra Lombardo e Gaetano Arena: la foto del ‘bacio’. Kiko Nalli? Le reazioni

Ambra Lombardo e Gaetano Arena: “Ecco la foto del bacio”

La bella professoressa siciliana è stata beccata in compagnia di un ex gieffino, ma non si tratta di Kiko Nalli. Diva e Donna ha immortalato Ambra Lombardo e Gaetano Arena durante un presunto bacio. Da giorni ormai si vocifera di un possibile flirt tra i due e la foto pubblicata dal settimanale ha alimentato il gossip facendo il giro del web.

“Ambra-Arena-Kikó: ecco il bacio! 💥 Come ho anticipato la settimana scorsa a @pomeriggio5tv da @barbaracarmelitadurso ecco le foto che riprendono @ambralombardo.official in compagnia di @gaetanoarena. Foto che li riprendono mentre si baciano, si abbracciano e si divertono... anche quando Ambra si mostra in reggiseno in un locale pubblico. Cosa dirà ora @kiko_nalli_, l’innamoratissimo fidanzato di Ambra? Foto da Diva e Donna” scrive Carlo Mondonico sul suo profilo Instagram.

Ambra Lombardo ‘bacia Gaetano Arena’: che cosa pensa Kiko Nalli?

Da quando ha partecipato al Grande Fratello, Ambra Lombardo è spesso al centro dei riflettori per la storia con Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari. I due si sono conosciuti durante l’esperienza nella casa più spiata d'Italia, ma la loro storia è iniziata solo quando lei è stata eliminata. Durante una puntata infatti, Ambra è ritornata nella Casa per salutare il suo compagno d’avventura, ma in quell’occasione la professoressa ha rivelato a Kiko i suoi sentimenti e gli ha dato un lunghissimo bacio passionale. Terminato il Grande Fratello, i due sono apparsi molto innamorati, anche se non sono mancati momenti di tensione.

Ecco ora un’indiscrezione che farebbe pensare ad un avvicinamento tra Gaetano Arena e la professoressa, creando perplessità sul rapporto tra Ambra e Kiko Nalli. La foto pubblicata da Diva e Donna apparentemente non lascerebbe dubbi, eppure guardando bene lo scatto non sembra che labbra si tocchino. In molti si chiedono dunque se si tratti di un bacio passionale o solo di un saluto affettuoso fra due amici. (Continua dopo la foto).

Ambra Lombardo e Gaetano Arena: le reazioni alla foto del presunto bacio

I diretti interessati non hanno esitato a dire la loro, smentendo in modo deciso le voci sul presunto bacio.

“Se siete fotografi professionisti e quello vi sembra un bacio, primo dovete farvi una visita agli occhi e secondo cambiate mestiere perchè lo state a fare male. Basta mettermi in mezzo a teatrini stupidi che avete inventato voi, e andate a rompere le p**** a qualcun’altro. Grazie” ha scritto Gaetano in una storia su instagram. Molto più breve invece il commento della professoressa. “Gli asini volano” ha scritto Ambra repostando la storia di un utente che aveva fotografato la pagina del giornale con lo scatto tanto chiacchierato.

Kiko Nalli sul presunto bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena

Dopo aver visto la foto del presunto bacio, tutti si sono subito domandati che fine avesse fatto Kiko Nalli. Ma la prima risposta è arrivata proprio da lui, nel salotto di Pomeriggio 5, lo stesso in cui è partita l’indiscrezione. “Sono ‘bolle di sapone'” ha dichiarato l’ex di Tina Cipollari, lasciando intendere che si trattasse di una semplic uscita tra amici.

Ambra Lombardo alza la maglietta e fa vedere il reggiseno a Gaetano Arena

Le foto pubblicate da Diva e Donna non immortalano i due ex gieffini solo durante il presunto bacio. In una delle foto infatti si vede Ambra mentre tira su la maglietta e fa vedere a Gaetano il risultato dell’intervento a cui si è sottoposta per aumentare il seno. “Foto che li riprendono mentre si baciano, si abbracciano e si divertono... anche quando Ambra si mostra in reggiseno in un locale pubblico” si legge nel commento di Carlo Mondonico alle immagini.

Ambra Lombardo seno rifatto, il racconto a Pomeriggio 5: “Sto benissimo”

La sexy professoressa siciliana ha deciso di rifarsi il seno per aumentarlo. Si è mostrata molto soddisfatta della scelta e del risultato ottenuto. “Sto benissimo, è un miracolo” ha rivelato a Barbara d’Urso, mostrandosi in ottima forma una settimana dopo l’intervento. “Volevo affrontare un intervento intelligente che fosse proporzionale al mio fisico“ ha aggiunto la Lombardo, anticipando eventuali polemiche.

Prima di sottoporsi all’operazione, la professoressa aveva svelato i motivi della decisione. “Perché si era svuotato a causa di un forte dimagrimento. Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici. Per questo ho perso molto peso e ovviamente il seno” aveva raccontato.

“Ho iniziato a guardarmi allo specchio con più attenzione, a cercare di capire che cosa mi piacesse di più o di meno del mio fisico. Ho concluso che il mio seno, quasi inesistente, non mi piaceva. Lo volevo più grosso. Meno da ragazzina, più da femmina” aveva aggiunto in un’intervista per DiPiù.

Ambra Lombardo, seno rifatto anche se Kiko Nalli non voleva

Kiko Nalli si era inizialmente opposto alla decisione della fidanzata di aumentare il seno. “Non l’ho ancora rifatto semplicemente perché Kiko non vuole. Quando ne abbiamo parlato per la prima volta, non mi aspettavo che mi dicesse di non farlo. Davo per scontato che avrebbe capito. Invece no, così abbiamo discusso. E discusso. E discusso ancora e ancora…” aveva dichiarato la bella professoressa qualche tempo prima dell’operazione. Non si è però lasciata influenzare dall’opinione del fidanzato, dicendo a gran voce: “Nessuno al mondo può decidere per me”. Ora Ambra Lombardo è contentissima della scelta e soprattutto del risultato…e non è l’unica. “Si è rassegnato, amen, ma quando lo ha visto dopo mi ha detto ‘Amore, sono bellissime!” ha rivelato la professoressa, raccontando la reazione di Kiko quando ha visto per la prima volta il suo seno rifatto.