Ambra Lombardo, lato b perfetto al mare, ma non c’è Kiko: fan sospettosi. FOTO

Ambra Lombardo sfoggia un lato B perfetto su Instagram: la foto fa impazzire i fan

Ambra Lombardo incanta il web con un lato B perfetto. La professoressa siciliana, che ha fatto perdere la testa a Kiko Nalli durante l’ultima edizione del Grande Fratello, ha deliziato i suoi 220mila followers con uno scatto sensuale.

“E in mezzo a quelle di tutte...

Poteva mancare la mia??? Eehnnò!

Ecco la solita foto lato-B-attira-likes!

Ma per fare la differenza vi allego le letture consigliate per settembre o vi linko un curioso articolo sull'estinzione della Talpa dorata somala... Ciao estate e ciao originalità!”

Con queste parole la bellissima professoressa giustifica lo scatto sensuale in riva al mare, ma molti followers non colgono l’ironia.

Ambra Lombardo criticata: “Sei uguale alle altre”

Ambra Lombardo ha voluto anticipare le critiche, scrivendo una didascalia molto ironica…ma qualcuno non ha colto o ha trovata la giustificazione allo scatto finta.

“Se avessi voluto realmente distinguerti allora avresti evitato di mettere questa foto. La verità è che siete tutte identiche: morte di likes” scrive un utente. Un altro ancora commenta: “Era necessaria? Io credo che tu non ne avessi bisogno. La classe prima di tutto”.

Ambra Lombardo, il lato B su Instagram incanta, ma Kiko Nalli non c’è: fan sospettosi

L’ex gieffina Ambra Lombardo appare bellissima in riva al mare. Sullo sfondo un tramonto suggestivo. Eppure i fan, dopo essere rimasti incantati dalle curve della bella professoressa, si sono chiesti dove fosse Kiko.

Ambra e l’ex di Tina Cipollari si sono innamorati durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia e hanno continuato la loro storia al di fuori delle telecamere. La professoressa ha inoltre intrapreso una carriera da modella ed è impegnatissima tra uno shooting e l’altro.

Solo qualche giorno fa la sensuale 33enne ha pubblicato la foto di un bacio con Kiko. Sembra dunque non esserci alcuna crisi fra i due. Magari il fotografo dello scatto bollente è proprio lui.