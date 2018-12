Amica Geniale, Iene, CartaBianca, DiMartedì: anticipazioni martedì 11 dicembre

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della prima serata di martedì 11 dicembre 2018 vedranno tornare a sfidarsi la fiction di grandissimo successo L'Amica Geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, su Rai1; il reality Il Ristorante degli Chef su Rai2 che vedrà ospiti Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, reduci dalla vittoria a Pechino Express; Le Iene show su Italia 1, i due talk show politici #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3 e DiMartedì condotto da Giovanni Floris su La7.

Canale 5 trasmetterà invece il film commedia del 2015 Belli di papà con Diego Abantantuono, Rete4 la telenovela Il Segreto.

Su Rai2 riflettori puntati sul Ristorante degli chef, che arranca negli ascolti trascinando la rete all'ultimo posto dei programmi del martedì sera. Riuscirà a risollevarsi con la coppia Ruta-Rossetti?

Quanto alla trama del quinto e sesto episodio de L'Amica Geniale in onda stasera, vedremo Lila rifiutare il corteggiamento assillante di Marcello Solara ed Elena lasciare Gino dopo essersi resa conto di amare Nino Sarratore. Quindi Lila e il fratello Rino proseguiranno la realizzazione di un innovativo paio di scarpe da passeggio più comode e originali, un progetto al quale Marcello fingerà di essere interessato guadagnadosi la fiducia della giovane e finendo per ottenere la sua mano.

Elena deciderà poi di partire per Ischia insieme alla sua maestra delle elementari, dove rincontrerà il suo grande amore Nino. Lila scriverà una lettera all'amica del cuore rivelandole di non riuscire più a ressitere alle attenzioni di Marcello, e chiedendole aiuto. Elena dal canto suo, verrà molestata da Donato Sarratore, e a quel punto deciderà di fuggire da Ischia per raggiungere l'amica...