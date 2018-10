Lorella Boccia approdata con successo ad Amici prima da concorrente nel 2012 e poi come ballerina professionista nel 2016 rientra nel talent show di Maria De Filippi con il ruolo di conduttrice.

Da lunedì 29 ottobre, alle ore 13:50, affianca infatti Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro su Real Time (canale 31), per l’appuntamento quotidiano con “Amici casting” per scoprire passo dopo passo le selezioni dei ragazzi che faranno parte della scuola in questa diciottesima edizione .