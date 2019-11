Anastasio, ritorno di fiamma sul palco di XFactor e incanta col nuovo singolo

Anastasio, ritorno di fiamma col nuovo singolo sul palco di XFactor, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Il vincitore della scorsa edizione ha incantato il pubblico esibendosi con il nuovo singolo Il fattaccio del Vicolo del Moro che anticipa il nuovo album in uscita nel 2020.

E' andata in scena così su Sky Uno (xfactor.sky.it) una nuova trasposizione in forma rap di opere della tradizione italiana. Il fattaccio del Vicolo del Moro è liberamente ispirato al celebre monologo del 1911 del poeta romano Amerigo Giuliani (il titolo originale è Er fattaccio), portato al successo precedentemente da Gigi Proietti. È la confessione in prima persona di un assassino. Anastasio oltre ad averscritto le parole è autore della linea melodica, mentre la produzione artistica è stata curata da due istituzioni del rap come Slait e Stabber oltre che da Alessandro Treglia.

IL RACCONTO DEL SESTO LIVE

Si avvia al rush finale l’edizione 2019 di X Factor. Ieri sera, al termine di una puntata piena di colpi di scena, due concorrenti hanno dovuto abbandonare per sempre il talent di Sky prodotto da Fremantle: GIORDANA PETRALIA e NICOLA CAVALLARO.

A inizio puntata, un ballottaggio ha messo una contro l’altro Giordana e Davide Rossi: la prima, a rischio eliminazione già dalla puntata della scorsa settimana, e il secondo, il cui inedito ha raccolto in settimana il minor numero di download e di ascolti in streaming. Tra i due, i giudici hanno decretato l’eliminazione della cantante della squadra di Sfera Ebbasta.

A seguire, dopo due manche – la prima, in cui i concorrenti si sono esibiti su brani prodotti da Dardust e accompagnati da un’orchestra di 40 elementi; e la seconda, in cui è stato proposto un megamedley degli inediti con i concorrenti a quel punto ancora in gara – nel ballottaggio a tre sono finiti ancora Davide, i Booda e Nicola, che ha avuto la peggio abbandonando quindi il talent di Sky Uno.

Nel corso della puntata Alessandro Cattelan ha annunciato due delle sorprese attese nelle prossime puntate, le ultime due di questa edizione di X Factor.

Per la finale, super ospite internazionale al Mediolanum Forum di Assago sarà Robbie Williams, a pochi giorni dall’uscita di “The Christmas Present” (Columbia Records / Sony Music UK): un doppio album composto da “Christmas Past” e “Christmas Future”, con all’interno sia brani inediti che grandi classici della tradizione natalizia, eseguiti con alcune speciali guest star.

Nella semifinale di giovedì prossimo, 5 dicembre, ci sarà l’attesissimo ritorno di Tiziano Ferro, il cui nuovo album “Accetto Miracoli” - uscito il 22 novembre in tutto il mondo su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia) - offre un’istantanea molto nitida della sua crescita personale e artistica, costante negli anni, ma ora più che mai frutto di una raggiunta maturità che si riflette nelle scelte stilistiche, nella composizione e nella scrittura.

Nell’opening, ospite anche Marco D’Amore che ha portato sul palco, insieme ad Alessandro Cattelan, un numero di slam poetry di Anis Mojgani – scelto dal direttore creativo Simone Ferrari e da Lulu Helbaek, Associate Creative Director di #XF13 – per un’apertura di puntata con una performance forte e poetica, uno straordinario racconto di diversità e compassione, che ci ricorda di essere umani e di non temere di essere fragili. Marco D’Amore è regista, autore e protagonista dell’attesissimo “L’Immortale”, film sulla vita di Ciro di Marzio prodotto da Cattleya con Vision Distribution, nelle sale dal 5 dicembre.