Andrea Damante tradì Giulia De Lellis con la trans Guendalina Rodriguez

Andrea Damante tradì Giulia De Lellis con una trans

È uscito da poche settimane l’attesissimo libro di Giulia De Lellis “Le corna stanno bene su tutto”. Se i fan pensavano di trovare all’interno delle sue pagine tutta la verità sulla fine della relazione con Andrea Damante, non è così. Una notizia bomba è stata rivelata poco fa da Guendalina Rodriguez. La famosa trans ha dichiarato di essere stata l'amante dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Andrea Damante: le corna a Giulia De Lellis con la trans Guendalina Rodriguez

La famosa trans Guendalina Rodriguez ha confessato di aver avuto una relazione con Andea Damante mentre lui era fidanzato con Giulia De Lellis. “Come molti avevano sospettato, ad aprile 2018 mi sono vista svariate volte con Andrea Damante a Verona” rivelato su Instagram Guendalina. “Mi chiamò Giulia, menomale che ho tutti gli screenshot. Lo so che mi massacreranno ma ho dovuto dire la verità".

Andrea Damante: Guendalina Rodriguez si difende dagli attacchi

Come sospettava, la Rodriguez è stata attaccata su Instagram da numerosi utenti. “Volevo togliere la soddisfazione ad alcune persone che dicono che voglio farmi pubblicità. Volevo ricordarvi che io in televisione, anche in quella spagnola, ho fatto tante cose, poi magari in Italia non tutti mi conoscono. Io parlo a ragion del vero e mi assumo le responsabilità di quello che dico” ha affermato la trans, dopo aver rivelato di essere stata l’amante di Andrea.

Andrea Damante tradì Giulia De Lellis con la trans Guendalina: “Meglio per te se sto zitta”

Guendalina Rodriguez, oltre ad aver spiegato ai fan per quale motivo ha deciso di raccontare la sua verità, ha anche rivolto alcune parole durissime ad Andrea Damante. “Andrea Damante è meglio che taci, fidati. Inutile che mandi messaggi di minacce, essere un personaggio pubblico vuol dire anche questo. Io non mi pento di nulla, anzi, ma non ridimensionare quando siamo stati a letto. E' meglio che sto zitta, meglio per te”.

Questa notizia ha aperto un nuovo capitolo nella vicenda che riguarda gli ex Damellis. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati ospiti a Verissimo di recente. Nessuno dei due aveva rivelato questi dettagli a Silvia Toffanin, ma durante l’intervista, Damante aveva spiegato di non aver tradito col cuore. Era anche apparso ancora innamorato della De Lellis.