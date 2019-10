Andrea Ripa Di Meana contro Lucrezia: non rispetta la volontà di nostra madre

“Poteva starle vicina quando era viva non quando è morta”: con questa frase scoppia una guerra a distanza. Andrea Ripa Di Meana, il figlio adottivo di Marina, si scaglia contro Lucrezia Lante Della Rovere. Adesso sembra che, dopo la morte della Ripa di Meana, i due siano ai ferri corti. Andrea, stamattina, è stato ospite in tv a Storie italiane (programma seguitissimo nel daytime della Rete ammiraglia). In studio, intervistato da Eleonora Daniele, ha raccontato dal suo punto di vista come stanno le cose e riferendosi a Lucrezia ha detto: “Sono trasecolato, non rispetta la volontà di mamma. Ha lasciato scritto nero su bianco che le sue ceneri dovevano essere buttare in mare a porto Santo Stefano dove c'è la casa di famiglia, vuole fluttuare leggera nelle acque di porto Santo Stefano come la sorella. Voglio bene a Lucrezia, ma vorrei che rispettasse il volere di Marina”.

Poi Andrea continua a raccontare dal suo punto di vista come stanno le cose. “Sulle ceneri mi sembra un paradosso, mi sembra incredibile che adesso voglia tenersela vicina. Quando Marina era in vita e stava male, lei era sempre impegnata a fare qualcosa e non veniva mai, per carità lavora tantissimo, ha appena finito di girare una fiction per la Rai, però… il mio sui giornali è stato uno sfogo di impeto. Ci sono rimasto male quando ho sentito che teneva l’urna a casa sua perché con Marina parlavamo spesso di fare questa cosa. Spero che al più presto rispetti le volontà di nostra madre. Ripeto: purtroppo a decidere è solo Lucrezia”. Qualche tempo fa Andrea aveva lanciato un allarme dicendo di non sapere più come sopravvivere e di essere disposto a fare qualsiasi tipo di lavoro. Ma adesso i rapporti tra Lucrezia e Andrea come sono? Forse un po' tesi. La Daniele fa una domanda precisa al figlio di Marina. Che risponde: “Se ci vediamo? Ci sentiamo spesso al telefono, se lei mi chiama, io rispondo. Il rapporto è buono, voglio bene a Lucrezia, se vuole starle vicino va bene però ci poteva pensare anche in vita a starle vicino. Quando Marina la chiamava, non c’era mai. C’è stata solo negli ultimi mesi.