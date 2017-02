Angelina Jolie, lacrime alla prima apparizione pubblica dopo il divorzio con Brad Pitt



Angelina Jolie in Cambogia (sua seconda patria, lì girò Tomb Raider nel 2000) con i suoi sei figli per promuovere il film "First They Killed My Father", è alla sua prima apparizione pubblica dopo il divorzio con Brad Pitt. L'attrice sembra serana, ma... non troppo. Infatti nel corso di un'intervista con una giornalista di BBC News non ha trattenuto le sue emozione sul tema separazione: "E' stato un periodo difficile. Saremo sempre una famiglia".



Angelina Jolie in lacrime: "Con Brad Pitt saremo sempre una famiglia"



La Jolie ha rivelato le paure e debolezza che scandoscono questo periodo della sua vita, legato all'addio a Brad Pitt. "Non voglio parlare molto di questo se non per dire che è stato un momento difficile. Siamo una famiglia e saremo sempre una famiglia. Molte persone si trovano in questa situazione. Tutta la mia famiglia ha attraversato un momento molto difficile".



Angelina Jolie e Brad Pitt, la pace dopo la guerra per il divorzio e l'affidamento dei figli



E dire che tra Angelina Jolie e Bradd Pitt c'era stato un forte scontro per la custodia dei loro figli, prima che, a inizio gennaio, i due trovassero l'accordo per il divorzio. "Il mio obiettivo sono i miei figli, i nostri figli. Noi siamo e saremo sempre una famiglia, è il pensiero con cui sto affrontando questa situazione. E solo così penso che potremmo essere più forti e vicini".