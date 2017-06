Anna Tatangelo: "Sono nel pieno della mia femminilità". Su Gigi D'Alessio...



Anna Tatangelo ha parlato del proprio rapporto con i social network, degli attacchi gratuiti e delle critiche da parte degli utenti in rete. "Attaccare le donne dello spettacolo sul personale o sull’aspetto fisico, che magari è fonte di sofferenze e insicurezze, è bullismo, soprattutto perché se una conduttrice non ti piace puoi evitare di guardarla. Non siamo politici che rappresentano un Paese, rappresentiamo solo noi stesse - spiega Anna Tatangelo a Chi - E non sopporto quelli che dicono “un personaggio pubblico deve accettare le critiche”, perché dipende dalle critiche e da chi le fa. Se hai dei complessi non li devi far venire agli altri"



ANNA TATANGELO SI E' RIFATTA SOLO IL SENO



"Oggi va di moda dire che, se una si è rifatta il seno, allora è tutta rifatta. Sono brave quelle che lo fanno e non lo dicono", spiega Anna Tatangelo nell'intervista.



ANNA TATANGELO SUL RAPPORTO CON GIGI D'ALESSIO



"Ci sono state tante prove che abbiamo superato insieme, Gigi (D'Alessio, ndr) ha perso le persone più importanti della sua vita e io sono diventata ancora di più un punto di riferimento come lui lo è per me - dice Anna Tatangelo - Mi sono presa cura del mio uomo nei momenti difficili, e non mi riferisco a quelle cazzate sui soldi che hanno ingigantito, parlo di quando una persona sta male dentro e tu vivi il suo dolore e te ne prendi una parte. Poi ci sono stati grandi alti e bassi, non lo nascondo"



ANNA TATANGELO E IL LATO SEXY



"Ci sta che abbia un lato sexy quando sono sul palco, ho un’età che mi dà una consapevolezza nuova, sono nel pieno della mia sensualità e della mia femminilità", sottolinea Anna Tatangelo.



ANNA TATANGELO E IL RAPPORTO CON IL FIGLIO ANDREA D'ALESSIO



Anna Tatangelo parla del rapporto con il figlio Andrea D'Alessio. "Oggi Andrea ha 7 anni ed è innamorato di me, quando mi vede sul palco è incantato. A scuola mi disegna sempre e mi fa i vestiti arcobaleno"