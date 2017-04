Anna Tatangelo vittima di un "massacro mediatico" e di "bullismo"

"Ancora una volta assistiamo a un massacro mediatico, a una pioggia di commenti offensivi ai danni di una donna da parte del popolo del web e nessuno dice nulla. I leoni da tastiera questa volta prendono come bersaglio la bellissima cantante Anna Tatangelo, in occasione della sua apparizione televisiva a "I migliori anni"...". Lo spiega l'avvocato Daniele Bocciolini, avvocato penalista esperto di diritto minorile (bullismo e cyberbullismo).

E aggiunge: "Alcuni dicono sia addirittura "irriconoscibile" azzardando grotteschi paragoni. La notizia ancora più triste è che la maggior parte di questi commenti viene proprio da parte delle donne. Donne che insultano altre donne. Sull'aspetto fisico. Alcune poi, in vista, sono le stesse che si fanno belle prendendo parte a campagne contro il bullismo e la violenza sulle donne".

L'avvocato Daniele Bocciolini non ha dubbi: "Cosa non è questo se non bullismo? Quando si inizierà a capire che la violenza, anche quella di genere, nasce da questo? Che finché non si rispetterà la libertà di una donna (nel cambiamento del proprio aspetto fisico dovuto all'età, alla maternità o alla libera scelta di intervenire chirurgicamente), combattendo insieme gli stereotipi, non si andrà da nessuna parte? Aveva ragione Umberto Eco a dire che i Social danno diritto di parola a legioni di imbecilli. Ma almeno prima di trovare la prossima occasione per farvi paladine della difesa delle donne, cancellate i vostri vergognosi commenti".