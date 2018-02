Annalisa: esce il nuovo album Bye Bye dopo il successo a Sanremo 2018

Annalisa si è classificata al terzo posto al Festival di Sanremo con il brano “Il Mondo prima di te” stregando il pubblico con la sua incredibile voce e rimanendo sempre protagonista nei social tanto da essere la più twittata tra i cantanti in gara ed entrando in tendenza ad ogni sua esibizione.

“Il mondo prima di te” è ai vertici della classifica di iTunes dal giorno della sua pubblicazione, ha superato il milione di streaming, mentre il video, girato nelle uniche e incredibili location dell’isola di Lanzarote, ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni.

Domani, venerdì 16 febbraio, verrà pubblicato “Bye Bye”, il nuovo album di inediti che vanta la produzione artistica di Michele Canova e vede la raffinata cantautrice ed interprete in una veste nuova, con sonorità e temi originali.





“È il racconto di un cambiamento, ma l'ho capito alla fine- racconta Annalisa - quando l'ho guardato da fuori e mi ci sono vista diversa, più energica, consapevole e autentica di quanto fossi stata sino ad allora. Eppure al contempo così simile a quando bambina la musica per me era scoperta impulsiva, illogica, senza regole, filtri, nulla».

Da domani incontrerà i fan negli store delle principali città italiane. Di seguito gli appuntamenti:

Venerdì 16/02 TORINO - CC 8 Gallery h.18





Sabato 17/02 ROMA - Discoteca Laziale h.18.00

Domenica 18/02 MILANO - Mondadori Duomo h. 15.00

Lunedì 19/02 MARGHERA - Mediaw. CC Nave De Vero h.17,30

Martedì 20/02 BRESCIA - Mondadori CC Freccia Rossa h.18,30

Mercoledì 21/02 NAPOLI - Feltrinelli h.18.00

Giovedì 22/02 BARI - Feltrinelli h.18.00

Sabato 24/02 PALERMO - Feltrinelli h.16.00

Domenica 25/02 CATANIA - Mediaw. CC Etnapolis h. 17,30

Lunedì 26/02 STEZZANO - Mediaw. CC Le Due Torri h.18,30

Mercoledì 28/02 FIRENZE - Galleria Del Disco h.17.00

Venerdì 02/03 BOLOGNA - Mondadori h.18.00

Sabato 03/03 GENOVA - Mondadori h.18.00

Il ritorno sul palco del Teatro Ariston avviene dopo alcuni successi che l’hanno consacrata l’autrice delle hit del momento: il suo ultimo singolo – primo estratto dal nuovo album - “Direzione la vita” ha debuttato al n.1 di iTunes raggiungendo la certificazione Oro per le vendite, si è posizionato tra i brani più trasmessi dalle radio italiane e il cui video ha superato 13 milioni di visualizzazioni, oltre a “Tutto per una ragione” il brano con Benji & Fede di cui è autrice, che ha dominato le classifiche della scorsa estate (certificato Doppio Disco di Platino per le vendite e oltre 54 milioni di visualizzazioni per il video).

A maggio Annalisa sarà in concerto con due anteprime live del suo “Bye Bye live” il 10 maggio a Roma (Atlantico Live) e il 14 maggio a Milano (Alcatraz). I biglietti sono disponibili su Ticketone e presso i punti di vendita e prevendite abituali. Per maggiori informazioni: www.fepgroup.it.

RTL 102.5 è la radio partner di “Bye Bye Live “ di Annalisa.

1 Doppio Disco di Platino, 2 Dischi Platino e 4 Dischi d’oro, 6 album, Annalisa ha collaborato con artisti italiani e internazionali e ha condotto programmi tv. Recentemente è stata una dei volti della tv con “Tutta colpa di Darwin” su Italia 1 che ha registrato un successo maggiore delle passate edizioni e con “Amici” dove svolge il ruolo di Tutor.