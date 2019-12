Annalisa, "Party sulla luna" al Fabrique di Milano

PREVENDITE APERTE DA OGGI ALLE 16.00 SU TICKETONE.IT

DAL 16 DICEMBRE NEI PUNTI VENDITA ABITUALI

Sulla scia del nuovo singolo “Vento sulla Luna”, scritto dalla stessa cantautrice con Franco 126 e Dardust, che ne ha curato anche la produzione, e arricchito dalla partecipazione di Rkomi, e in attesa del nuovo album previsto per la primavera del 2020, Annalisa annuncia “Party sulla luna”, un unico evento live previsto per il 4 maggio al Fabrique di Milano.

Questo concerto sarà una grande festa che raccoglierà tutti successi di una delle cantautrici più importati de panorama musicale italiano.

Con il precedente album “Bye Bye” (Disco d’ Oro), pubblicato nel 2018, Annalisa ha, infatti, consolidato la sua abilità di cantautrice e ha ottenuto molti successi, affermandosi come l’unica artista donna a collezionare certificazioni per ogni singolo estratto dall’album: da “Direzione la vita” a “Il mondo prima di te”, per passare ad altri singoli di successo “ Bye Bye” e “Un domani” con Mr Rain che hanno raggiunto tutti la certificazione Platino, oltre a conquistare il vertice delle classifiche radiofoniche italiane.

Le prevendite aprono oggi, lunedì 9 dicembre, alle ore 16.00 su ticketone.it, mentre dal 16 dicembre in tutti i punti vendita abituali. Per informazioni: https://www.friendsandpartners.it/

