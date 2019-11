Antonella Clerici torna a La Prova del Cuoco al posto della Isoardi? RUMORS

Antonella Clerici torna a La Prova del Cuoco? RUMORS

Sono passati due anni da quando Antonella Clerici ha lasciato la conduzione del programma culinario di Rai1, lasciando il posto ad Elisa Isoardi. “Mi manca un po’ la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero abituata a cose più importanti” aveva spiegato la Clerici a Verissimo.

Nonostante le ultime dichiarazioni in cui confessava di volersi dedicare alla famiglia, Antonella sembra ora pronta a riprendere il timone del programma. A lanciare la clamorosa indiscrezione è TvBlog che fa sapere che in Rai girerebbe la voce di un ritorno di Antonella Clerici alla conduzione de La Prova del Cuoco a settembre 2020, dunque a partire dalla prossima stagione.

Antonella Clerici torna a La Prova del Cuoco? Share troppo basso con Elisa Isoardi?

Se in molti apprezzano la Isoardi, sono in tanti a desiderare il ritorno della sorridente Clerici. Secondo indiscrezioni, questo possibile passaggio di conduzione potrebbe essere dovuto allo share basso, che continua ad aggirarsi attorno al 12%. Valore decisamente più basso rispetto al periodo in cui conduceva la Clerici.

I dati sugli ascolti Tv erano stati commentati dalla stessa Antonella qualche tempo fa. La conduttrice aveva infatti pubblicato su Instagram gli ascolti registrati in precedenza, quando lei era al timone del programma.

“Ascolti di qualche anno fa oggi impossibili… come si evolvono gli ascolti e la tv di ieri. Passato prossimo e non remoto, ma appartengono ad un’era che non tornerà” aveva commentato la Clerici.